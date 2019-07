Medicul Dorina Maria Fărcaș explică Cum te ajuta Kangoo Jumps sa îți imbunatatesti starea de sănătate

Peste 80 de oameni s-au înscris ca voluntari în studiul KAPO - Sănătate pe Ghete, inițiat de Kinga Sebestyen în Oradea. Mulți dintre aceștia se confruntau, la începutul anului, cu diverse probleme de sănătate. În urma sesiunilor de Kangoo Jumps s-a observat o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate a acestora.

Dr. Dorina Maria Fărcaș, medic primar recuperare medicală, medicină fizică și balneologie, este unul din specialiștii care au supravegheat evoluția participanților. După trei luni de Kangoo Jumps, medicul explică îmbunătățirea stării lor de sănătate.



"Am efectuat evaluarea clinică a aparatului locomotor a participanților la studiu cu accent pe eventualele deficiențe de postură: cifoză, scolioză, atitudini vicioase, am evaluat tonusul muscular, amplitudinea articulară prin intermediul a numeroase teste specifice. După 3 luni s-a constatat o diminuare a durerilor și a contracturilor musculare, precum și o îmbunătățire a posturii la marea majoritate (80%) a participanților la studiu. În plus, un tonus psihic îmbunătățit și dorința de a face mișcare. Să ținem cont că mai toți erau reticenți la mișcare, erau sedentari, și nu făcuseră sport susținut înainte. Prin acest studiu, lansat de Kinga Sebestyen, practicând Kangoo Jumps de trei ori pe săptămână, am reușit să le schimbăm percepția despre mișcare, să le schimbăm atitudinea față de sport. Participanții au o stare de bine la antrenamente, și-au îmbunătățit flexibilitatea și stabilitatea atât bipodala cât și unipodală", explică Dr. Dorina Maria Fărcaș.



Medicul a început, la rândul său, să practice Kangoo Jumps și mărturisește că a observat îmbunătățiri semnificative a stării generale de bine.



"Eu personal particip la studiu atât în calitate de doctor, cât și de participant și investigator. Am constatat o ameliorare a tonusului muscular, a posturii, stabilității, precum și o scădere în greutate. De 3 luni de când particip la studiu, mă simt extraordinar. Am o stare generală de bine, un somn îmbunătățit, vin cu mare drag la antreamente. Între membrii echipei s-a sudat o legătură strânsă, o empatie reciprocă, un adevărat spirit de grup. Pe lângă antrenamente participăm la evenimente remarcabile: Kangoo Jumps pentru viață în Timisoara, eveniment pe ghete pentru copii cu diabet , sărbătorirea 1 iunie in aer liber cu echipa KAPO și copiii participanților, evenimente pe ghete cu Universitatea de medicină din Oradea. Prin Kangoo Jumps mi s-a schimbat viața și mă gândesc serios să devin și instructor pentru generația mea", adaugă Dr. Dorina Maria Fărcaș.

