Ziua Italiei, sărbătorită în România cu sortimente exclusive Antica Gelateria del Corso

Sărbătoarea pentru Ziua Naționala a Italiei, găzduită de către Ambasadorul Italiei Marco Giungi și Doamna Giungi, a fost îndulcită în acest an cu cele mai noi sortimente de gelato autentic italian – Antica Gelateria del Corso.Evenimentul a avut loc pe 4 iunie, la București, la Reședința Ambasadorului, alături de peste 1200 de invitați – înalți demnitari români și străini, printre care Teodor Meleșcanu, Constantin Dudu Ionescu, Adrian Năstase, Victor Ponta, Emil Constantinescu, Mircea Geoană sau Augustin Lazar, reprezentanți ai corpului diplomatic și membri ai comunității de business din România.Antica Gelateria del Corso a fost unul dintre partenerii oficiali ai evenimentului, oferindu-le invitaților șansa să deguste în premieră cele mai noi sortimente de gelato, revelația verii 2018. În plus, invitații s-au putut bucura și de Gran Crema, înghețata care se bea, precum cea mai rafinată cafea, și de cafeaua siciliană Miscela D’Oro.Noul sezon aduce trei noi gusturi în selecția Antica Gelateria del Corso în România. Cel mai așteptat este sorbetul vegan de ciocolată, creat cu faimoasa ciocolată Perugina. Acest sortiment este o premieră absolută în România si este creat exclusiv cu arome naturale. Nu are coloranți sau grăsimi animale, fiind o variantă ideală de desert vegan.Alături de acesta, două noi gusturi vor fi disponibile în România – caramelul sărat, una dintre cele mai apreciate arome de înghețată din lume, și Biscotto, un mix delicios de înghețată cremosă de vanilie și bucățele de biscuite cu ciocolată.Aceste 3 noi arome întregesc mixul Antica Gelateria del Corso, care mai cuprinde și alte sortimente, precum 4 gusturi vegane și gluten free (lămâie, căpșune, mango și pepene galben, cu bucăți de fructe în interior), dar și 3 gusturi create special pentru copii.În plus, toate aromele brandului sunt create respectând rețeta originală, inventată acum peste 120 de ani în Parma, doar cu ingrediente de origine și arome naturale, fără conservanți și coloranți artificiali.Înghețata Antica Gelateria Del Corso este distribuită în exclusivitate în România de către Global Mirex, o companie extrem de dinamică, fondată de către Miruna Gheordunescu și Razvan Costache, tineri antreprenori români. La doar 35 de ani, cei doi au o vastă experiență în afaceri, cu mai multe activități antreprenoriale în diferite sectoare, atât în România, cât și în Italia. Compania este unic importator și distribuitor pe piața autohtonă pentru o serie de branduri italiene premium, precum Miscela d’Oro, Arthemia, Olio Basso sau Toschi.Înghețata Antica Gelateria del Corso poate fi savurată în locații selecționate din București, Brașov, Sibiu, Oradea sau de pe litoralul Mării Negre.