Vară cu gust (O)mega sănătos

Vara este considerată un pretext bun pentru schimbare. Dacă unii oameni văd sezonul estival ca fiind o perioadă prielnică pentru concedii, alții o văd că pe un sezon de detoxifiere și un moment ideal să dea jos câteva kilograme. În plus în timpul verii ne bucurăm mai mult de viață și ne diversificam activitățile.

Tonul este un aliment foarte indicat in zilele calduroase de vara, din mai multe motive: trăiește în apă, iar apa oceanelor și a mărilor ne duce pe mulți dintre noi cu gândul la vacanță și relaxare. În general, tonul care se găsește în conserve trăiește în apele ecuatoriale dintre cele două tropice. Mare parte din cantitatea de ton care ajunge pe meșe noastre provine din Oceanul Pacific de Vest și din Oceanul Indian; este un aliment care te ajută să slăbești, dacă îl consumi cu moderație. Are un aport caloric scăzut și conține multe vitamine, minerale și compuși organici. Acestea includ antioxidanți și proteine. De asemenea, are niveluri impresionante de seleniu, fosfor, fier, magneziu și potasiu. În ceea ce privește vitaminele, conține B12, B6 și riboflavină (B2); printre beneficiile sale se numără și întărirea sistemului imunitar, creșterea energiei, ceea ce înseamnă că vei fi mai plin/ă de viață și vei avea un tonus mai crescut. Complexul de vitamine B din ton a fost asociat cu stimularea metabolismului, creșterea eficienței organelor și protejarea pielii.

Conservele de peşte Eva de la Podravka România sunt preparate din fileuri de peşte pescuit din Marea Adriatică și Marea Mediterană, nu conțin aditivi sau conservanți, sunt bogate în proteine și minerale și conțin acizi grași polinesaturaţi, în special Omega-3, acizi care reglează nivelul colesterolului, reducând tensiunea arterială și prevenind bolile de inimă.

Iată și câteva idei de rețete simplu de preparat:

1. Salată cu ton în stil mexican

Partea bună este că atunci când ești pe grabă, deja ai 2 dintre ingrediente la dispoziție: peștele și uleiul.

Ai nevoie de o conservă Eva Ton bucăţi în ulei vegetal, 1 conservă porumb fiert, 1/2 de conservă de fasole fiartă, 1 ou fiert, 1 ceapă mică, 1/2 lămâie, sare, piper și chili iute. Amestecă-le pe toate şi… gata! O salată delicioasă, plină de vitamine și proteine, perfectă după o oră de sport (sau la prânz, la birou).

Ai nevoie de o conservă Eva Ton în suc propriu, 3 dovlecei, 1 ceapă, 1 cutie roșii cuburi (sau 3-4 roșii fără coajă), 200g cașcaval, 2-3 linguri ulei de măsline, busuioc, sare și piper. Se spală dovleceii, se taie pe lungime și se curăţă de miez. Ceapa se călește în 2-3 linguri de ulei și peste ea se adaugă tonul, bine scurs, și roșiile. Se condimentează cu sare, piper și busuioc. Se fierb la foc mic 5 min, apoi se umple fiecare dovlecel cu sosul obținut, iar la final se presară cașcaval ras pe deasupra. Se întroduc la cuptor pentru 30 min, iar rezultatul va fi un deliciu!



3. Paste cu ton

Ai nevoie de 2 conserve Eva Ton bucăţi în ulei de măsline, o cutie de spaghete, 5-6 roșii tocate cubulețe (fără pieliță), ardei iute (opțional), ardei gras, 2 căței de usturoi, o ceapă și dacă mai vrei tu câteva linguri de ulei de măsline, pe lângă cel din conservă. Pune pastele la fiert în apa cu sare. Între timp, pune usturoiul tăiat bucățele la prăjit în uleiul încins, adaugă ceapa tăiată cubulețe, ardeiul gras și roșiile cubulețe. Lasă totul să fiarbă până roșiile se transformă într-o pastă, după care pune peste compoziție ardeiul iute tăiat rondele. Scurge bine de apă spaghetele, adaugă sosul amestecat cu tonul din conservă, amestecă-le și adaugă parmezan ras.