URSUS, regele berii și al distracției în România, lansează în al 5-lea an de festival ediția limitată de rucsacuri Untold

URSUS continuă și anul acesta să fie berea oficială a distracției legendare la cel mai mare festival de muzică din România, UNTOLD. “URSUS sărbătorește anul acesta cel de-al 5-lea an al unui parteneriat cu adevărat epic, încheiat cu UNTOLD. Încă de la început, am considerat că este potrivirea perfectă între două mărci, ambele românești, cu originea în Cluj-Napoca și ambele cu o misiune comună: să aducem la viață distracția legendară prin tot ceea ce facem. Știm că publicul așteaptă cu nerăbdare o experiență unică în cadrul festivalului, de aceea ne străduim să venim cu cele mai bune idei și să ne asigurăm că vor avea parte de o distracție cu adevărat epică URSUS. Așa că, îi invităm pe toți să ni se alăture la o bere rece și să ne distrăm împreună de seara până dimineața, în stilul URSUS.”- declară Marek Dvořák, Vicepreședinte de Marketing Ursus Breweries.

Pentru această ediție, URSUS a pregătit pentru fanii distracției epice doze de bere cu design inspirat de UNTOLD și o colecție în ediție limitată de 5 rucsacuri cu design de festival. Colecția de rucsacuri URSUS UNTOLD cuprinde 5 modele diferite care pot fi câștigate până pe 30 septembrie 2019, prin înscrierea pe momentecool.ro a codurilor promoționale unice găsite pe dozele sau sticlele URSUS UNTOLD ediție limitată.

Experiențele URSUS din cadrul festivalului



Și în acest an, URSUS duce distracția epică mai departe cu o serie de experiențe și zone amenajate pentru momente legendare la UNTOLD: URSUS FunTube, instalația imersivă cu mingi zburătoare, ideală pentru cele mai amuzante video-uri slow motion, Tankeria URSUS, cu cea mai proaspătă bere – URSUS Tank – adusă direct din fabrică, Terasa URSUS cu zona de playground, cu ping pong și foosball, dar și locul unde festivalierii vor avea parte de mai multe experiențe surpriză ce vor fi descoperite pe parcursul festivalului. Iar pentru momentele de reîncărcare și relaxare, necesare reluării distracției în forță, URSUS a amenajat și alte zone cu hamace și pufi.



URSUS răsplăteşte distracţia responsabilă



URSUS va implementa în acest an la UNTOLD servirea berii la draft din pahar de hârtie reciclabilă, promovând un comportament responsabil față de mediu, fără a compromite experiența consumului de bere la draught. În plus, participanții vor putea colecta paharele de hârtie în containerele special amplasate în zona festivalului.



La fel ca în anii trecuti, festivalierii responsabili vor fi recompensaţi pentru contribuţia la colectarea şi reciclarea dozelor de aluminiu. La UNTOLD, URSUS aduce și sistemul inteligent ECOCAN de colectare a dozelor, pentru festivalierii responsabili față de mediul înconjurător.

Cu ajutorul a cinci dispozitive care pot colecta și compacta în vederea reciclării până la 4.000 de doze/zi fiecare, URSUS îi invită pe participanţi să returneze dozele de bere consumate în cadrul festivalului. Aceştia pot câștiga accesorii pentru distracție în funcţie de numărul de doze introduse în aparatele de colectare. Astfel, la 3 doze primesc un set de stickere retro de festival, la 6 doze o insignă, iar la 12 doze un tricou din ediția limitată URSUSxUNTOLD Season 5. Implementarea activităților sustenabile în cadrul evenimentelor la care participăm este parte integrantă din strategia Ursus Breweries, iar acest lucru este posibil cu sprijinul partenerilor CanPack Recycling, EveryCanCounts România și GreenPoint.În cadrul festivalului, ca rezultat al parteneriatului Ursus Breweries și UNTOLD se va prezenta proiectul câștigător din cadrul competiției internaționale „SHOW YOU CAN!”, lansată anul acesta în luna martie, în care au fost înscrise idei creative de instalații funcționale, pe tema reutilizării și reciclării. Propunerea câștigătoare a fost finanțată cu suma de 10.000 de euro, iar în cadrul festivalului, câștigătorul va avea accesul, transportul și cazarea asigurate.În plus, câștigătorul competiției, alături de următorii 4 finaliști au petrecut deja 5 zile la Bruxelles, într-un internship în cadrul Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară din cadrul Parlamentului European. Proiectul „SHOW YOU CAN!” face parte din acțiunile Ursus Breweries și UNTOLD menite să reducă cantitatea de plastic în festival, dar și să ofere participanților modalități alternative de colectare selectivă.„Ursus Breweries este prima companie care a implementat colectarea selectivă și reciclarea ambalajelor la UNTOLD. Pentru ediția a 5-a a festivalului, consecvenți misiunii pe care ne-am asumat-o, aducem noi experiențe prin care invităm participanții la festival să contribuie prin exemplul propriu la protejarea mediului înconjurător.Suntem mândri, în special, de competiția internațională „SHOW YOU CAN”, care s-a bucurat de un mare interes și ale cărei ecouri au ajuns până în Parlamentul European. Capitol cu capitol, construim împreună cu UNTOLD povestea „nespusă” a sustenabilității și mulțumim tuturor acelora care au venit alături de noi în această călătorie.” a declarat Robert Uzună, Vicepreședinte Corporate Affairs al Ursus Breweries.