Urban Masaj, un nou concept de viata urbana unde grija pe care o poarta sanatatii reprezinta o prima optiune de vindecare si de incetinire a proceselor de imbatranire, si-a deschis portile luni 2 iulie. La eveniment au participat bloggeri, influencers si vedete care au imbratisat deschis comunitatea Urban Masaj.



Situat in Str. Austrului, nr 54, Sector 2, Bucuresti, proiectul Urban Masaj a luat nastere in 2017 cand Romeo Tudorache, licentiat in kinetoterapie a decis sa dea o noua dimensiune ingrijirii sanatatii prin arta masajului.

Dupa ani de practica, confruntat cu cresterea nevoii de relaxare si evadare din spatiul cotidian, dar in acelasi timp si cu dorinta clientilor de a ramane ancorati in freamatul urban, Romeo Tudorache a gandit Urban Masaj ca pe un loc unde oaspetii pot beneficia de o intreaga colectie de masaje de relaxare, infrumusetare sau terapeutice.



"La Urban Masaj viziunea noastra a fost aceea de a crea o atmosfera relaxanta si meditativa intr-un spatiu urban care sa sporeasca valoarea procedurilor terapeutice destinate ingrjirii oaspetilor nostrii.

Misiunea Urban Masaj este de a crea o experienta pozitiva si memorabila pentru fiecare oaspete prin intermediul unui serviciu care se concentreaza pe nevoile individuale intr-o atmosfera urbana unica si inspirata.