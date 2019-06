Sri Lanka își va promova regiunile turistice în România

Reprezenții Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) au dat startul celei de-a 3-a ediții a campaniei de promovare a regiunilor turistice din insula Ceylon. Iar România a fost pusă pe harta țărilor în care Sri Lanka își prezintă zona turistică. Scopul inițiativei este de a crea și întări relația dintre cele două țări la nivel turistic.

Întâlnirea “Sri Lanka Road Show 2019” de la București, din 7 iunie 2019, i-a adus în fața reprezentanților mass media și ai agențiilor de turism din București pe reprezentanții tur operatorilor din Sri Lanka, într-un mediu în care s-au familiarizat și cu tradiția culturală și gastronomică a țării. Dorința primordială a fost de a prezenta diversitatea naturală a insulei, moștenirea culturală bogată și atractiile turistice care garantează experiențe de neuitat.



Mai mult, reprezentanții oficiali au explicat cum își revine țara după atacul din aprilie și ce măsuri de securitate au fost luate. Invitat de onoare a fost Excelența Sa Gheorghe Săviucă, Consulul Onorific al Republicii Socialiste Democrate Sri Lanka (tatăl cunoscutei Dana Săviucă). La eveniment au fost prezente și persoane publice precum actrița Ioana Ginghina, vedeta Kanal D - Ana Barnoschi și artista Daniela Gyorfi.



Sri Lanka, destinatia de vis

”National Geographic” a selectat Sri Lanka drept o țară ce a avut cele mai bune călătorii de primăvară în 2018. În 2017, Sri Lanka Tourism a fost premiat cu distincțiile ”Asia’s Leading Destination” și ”Asia’s Leading Adventure Tourism Destination” în cadrul Ceremoniei Internaționale a Turismului care a avut loc în Maldive. De asemenea, a primit premiul pentru turism din partea cititorilor ”Conde Nast”, tot în 2017. Premii adiționale i-au fost acordate de către presa internațională: ‘’Where to go in 2017 –the 20 destinations that will be especially hot this year’’ de către Bloomberg, ‘’Galle, Sri Lanka’s top winter trips of 2017 for the warm weather‘’ de către National Geographic Travel și ‘’ 10 hottest travel destinations of 2017 ‘’ de către Vogue, UK. Iar Sri Lanka nu a dezamăgit, demonstrând că a devenit o destinație de top, care oferă vacanța perfectă. Mai mult, ”The World Surf League” a denumit Arugam Bay drept Capitala Surfing-ul din Asia. “Discovery Channel” a descris Unawatuna ca fiind “Cea mai bună plajă din lume”. Hikkaduwa, Nilaveli, Trinco și Passikudah sunt faimoase ca locuri în care trăiești cea mai incredibilă experiență de înnot și snorkelling.



2020 în viziunea Biroului de Turism Sri Lanka

Biroul de Turism din Sri Lanka își dorește ca până în 2020 țara să fie cea mai autentică, memorabilă și diversă destinație. Cu un target de 4.5 millioane de turiști, vizează un venit de 7 miliarde de dolari americani.

Cifrele din trecut sunt încurajatoare. Anual, Sri Lanka este vizitată de aproximativ 2.3 millioane de turisti. Iar insula a captat și interesul persoanelor din Europa de Est. În 2018, 20.378 de turiști au venit din Polonia, 17.600 din Cehia, 5.289 din Slovacia și 5.931 din România. Astfel, Europa de Est reprezintă o piață turistică în creștere din perspectiva Sri Lanka.



Sri Lanka își așteaptă turiștii

Dezvoltarea economiei din Sri Lanka depinde enorm de profiturile rezultate din industria de turism. Conform estimărilor emise de către ”World Travel and Tourism Council”, turismul furnizează aproximativ 1.000.000 de locuri de muncă și este cea de-a treia cea mai mare sursă în achiziționarea valutei, imediat după transferurile directe și veniturile obținute din exporturil de textile și haine.



Timp de 10 ani, acest sector s-a dezvoltat enorm în Sri Lanka. Numărul turiștilor care au vizitat insula a crescut cu un procent de 400%. Conform ”Lonely Planet”, editor de ghiduri de călătorie, Sri Lanka s-a dovedit a fi cea mai bună destinație de vizitat în 2019.



Totalul sosirilor turistice în Sri Lanka a fost de 2.116.5407 în anul 2017 – înregistrând o creștere de 3,2%, și de 2.333.796 în 2018 – realizând o crestere de 10.3%.



Tragedia din luna aprilie a afectat Sri Lanka pe toate planurile. Însă, autoritățile au depus eforturi susținute pe toate planurile pentru ca situația să reintre în normal. Prima dintre măsuri a fost la nivel de Securitate. Astfel, mecanismul de Securitate a fost întărit. Un portal a fost creat cu scopul de a informa despre situația curentă a securității insulei (www.srilanka.travel/tourism-updates). Iar ca o garanție a faptului că nivelul de Securitate în insulă este la nivelul corespunzător stă ridicarea de către China a interdicției de călătorie către Sri Lanka.



“Oamenii din Sri Lanka sunt printre cei mai calzi și primitori de pe planetă, iar atunci când oaspeții le trec pragul le devin în scurt timp familie”, a spus Kishu Gomes, Președinte al Sri Lanka Tourism. “Promisiunea pe care o face Sri Lanka este una legată de speranță de familie, de adâncă cunoaștere, de toleranță, diversitate și sincere conexiuni cu umanitatea, natura și generozitatea”.



”Muncim pentru a recâștiga încredrea turiștilor din întreaga lume și a agențiilor de turism, demonstrând că raspunsul Sri Lanka la acel incident este unul activ și asigurăm viitorii turiști că Guvernul a făcut toți pașii necesari pentru a preveni viitoare incidente și pentru a asigura siguranța și securitatea turiștilor în această țară”, a mai spus Gomes.



După atac, Sri Lanka a continuat să se bucure de prezența turiștilor

“Suntem recunoscători și umili în fața înțelegerii și generozității tuturor turiștilor care au ales să își continue vacanțele în Sri Lanka și suntem privilegiați să primim sute de noi turiști în fiecare zi de după atac.”



Odată cu finele lunii mai, Sri Lanka Tourism, custodele celui mai important motor economic al Sri Lanka, a anunțat progresul făcut în recuperarea vitală a destinației Sri Lanka.

“Forțele noastre de Securitate au fost capabile să neutralizeze complet amenințarea teroristă. Procesul de vindecare a avansat destul de mult iar lucrurile se întorc către normalitate, cu rapiditate. Pot să garantez turiștilor că am luat toate măsurile de precauție pentru a le oferi siguranță în toate zonele țării. Hotelurile și liniile aeriene au lansat niște oferte unice, așa că acum este momentul să vizitați țara. Vreau să declar că nicio zonă turistică de la noi nu a fost afectată și toate sunt pregătite să își primească vizitatorii. Sri Lanka este deschisă către zona afacerilor”, a spus John Amaratunga, Minister of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs.



Semnele de revenire

Sosirile turiștilor au crescut semnificativ după momentul atacului din 21.04.2019. Astfel, în perioada 21 aprilie 2019 – 12 mai 2019 este raportat un număr de sosiri turistice de 30.203. Totuși, la finele lui 21 mai 2019 numărul raportat a fost de 40.527, marcând o creștere de 10.324 într-o perioadă de doar 9 zile. Este un pas încurajator care duce cu încredere către faptul ca în Sri Lanka turismul va crește și că este o destinație de încredere.



În perioada 21 aprilie – 21 mai 2019, țările din care au venit cei mai mulți turiști sunt: India – 9.238 și UK – 3.297. Apoi, avem: Australia - 2.484, Germania - 2.168, Franța – 2.015, China – 1.762, Rusia – 1.568, Canada – 1.506, Statele Unite – 1.326, Japonia – 1.125, Olanda – 1.017.



Din perspectiva demografică, 58.3 % au fost bărbați și 41.7 femei.

Deci, industria turistică din Sri Lanka începe să vadă soarele din nou!