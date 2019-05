Simpozionul regional Alimentatie rationala pentru sanatate, editia 4-a

Joi, 9 mai, va avea loc la Colegiul Tehnic Mihai Bravu din Bucuresti, cea de a 4-a editie a simpozionului regional Alimentatie rationala pentru sanatate.

Cele mai recente cercetari din domeniul nutritiei arata ca inca nu am invatat sa ne hranim corespunzator: ingeram prea multa energie prin calorii, dar putini nutrienti. Acest lucru este asociat cu o crestere a sedentarismului. Prin urmare, este necesara o noua educatie, care sa ne invete si sa ne incurajeze sa ne hranim corect, incepand cu o mai buna cunoastere a hranei pe care o consumam zilnic.



Acesta este si unul dintre obiectivele principale ale simpozionului regional ”Alimentatie rationala pentru sanatate’’.

Pana acum am folosit instrumente diferite pentru educatia alimentara, nu doar teorie, am stimulat elevii sa aiba activitate fizica, i-am incurajat catre consumul adecvat de apa, reducerea zaharurilor si, desigur, am sustinut nenumarate workshop-uri la care au participat specialisti, dar si partea practica si competitionala a evenimentului.

In cadrul proiectului, elevii inscrisi la eveniment vor experimenta noi tehnici de preparare a hranei sanatoase, vor participa la workshop-urile cu invitatii speciali, vor degusta produse sanatoase si, desigur, vor participa la cele 3 concursuri care le-au fost pregatite de catre organizatori. Totodata, in cadrul evenimentului, vor invata si despre igiena atat de importanta in bucatarie.



Evenimentul este organizat ca urmare a necesitatii implementarii educatiei alimentare in scoli si in scopul constientizarii elevilor asupra unei alimentații sanatoase, bazate pe consumul de fructe, legume proaspete, dar și pentru deprinderea si fixarea unor obiceiuri alimentare sanatoase in randul elevilor și prevenirea diferitelor afectiuni, precum diabetul, bolile cardiovasculare, obezitatea infantila si probleme stomatologice.



“ Pana la aceasta editie, prin evenimentul nostru au beneficiat de informatii pretioase si de workshop-uri circa 700 de elevi si profesori din liceele din Bucuresti si speram ca devenind eveniment regional, sa putem duce informatia si catre scoli din regiune. Cred ca orice societate are datoria de a aduce in prim-plan educatia si sanatatea”- Gabriella Pascaru Bisi – Arta Gustului, organizator



Programul evenimentului:



10.30 – Deschidere – discurs de bun venit Prof.Ing Gabriela Lungu – Director si Prof.

Dr.Ing Daniela Crisan



11.00 – Scurt discurs de bun venit Prof.MA Gabriella Pascaru Bisi – Organizator



11.10 – Mic dejun sanatos – Cu sprijinul Meggle&Apilife



11.25 – Dr. stomatolog Cristina Obreja ne va vorbi despre importanta alimentatiei pentru o dantura sanatoasa



11.45 - Gabriella Pascaru Bisi Ambasador Whirlpool, Ambasador Myria Altex & Cristina Iuliana Pana blogger culinar – Dulcele sanatos – Cu sprijinul Green Sugar – Gabriella si Cristina vor prepara un dulce sanatos si delicios cu Green Sugar



12.15 - Valentina Vesler Aqua Carpatica ne va vorbi despre importanta consumului de apa



12.30 - Benny Adegbuyi - Campion Mondial - Top 10 mondial in clasamentul Glory si LiverKick. Numarul 3 Mondial Glory – Cu sprijinul Eisberg - Iubesc Salatele – Benny le va vorbi elevilor despre importanta sportului in viata de zi cu zi si le va prepara elevilor o salata din dieta proprie



13.00 – Concursul de tip Master Chef al elevilor – temele din acest an sunt: salatele sanatoase, paste fainoase, smothie bowl, ape aromatizate, shake-uri si limonade



14.00 – Chef John Menumorut – Corporate Chef Parmafood – pastele fainoase pe timp de vara – Cu sprijinul La Molisana si Mutti Pomodoro.

John le va vorbi elevilor despre pastele fainoase pe timp de vara, excelenta celor doua produse si va prepara ceva delicios



14.30 – Chef Nicolai Tand – educatie alimentara si preparat surpriza – Cu sprijinul Henkel Romania. Discurs legat de alimentatia sanatoasa / healthy snacking*, importanta si implicatii. Prin healthy snacking ne referim la gustarile sanatoase pe care elevii sa si le poata pregati pentru scoala, cum sa se responsabilizeze cu privire la mancarea pe care si-o prepara ca sa o consume in viata de zi cu zi. Demonstratie de preparare a 2 gustari sanatoase. Nicolai va arata in detaliu cum se prepara aceste gustari. Concurs de preparare contra cronometru a uneia dintre cele 2 gustari propuse de Nicolai. Concurs de spalat vase



15.35 – Decernarea premiilor – Diplome recunoscute de catre sistemul de invatamant si premii oferite de catre sponsorii si partenerii nostri