Samponul Sleek Smoother de la Londa Professional- Cuminteste parul rebel

Ti s-a intamplat de multe ori sa nu poti controla modul in care ti se aseaza parul? Nu esti singura in aceasta situatie. Atunci cand avem de-a face cu un par rebel, trebuie sa il „tinem in frau”. Aceasta are un styling nedefinit, cu fire ce cresc vizibil in diferite directii. Este puternic si aspru, iar printre nevoile sale de ingrijire se numara hidratarea si netezirea texturii.

Samponul Sleek Smoother de la Londa Professional are o formula cu ingrediente speciale pentru parul rebel, care se electrizeaza, pe baza de avocado si germeni de grau.

Primul este foarte bogati in nutrienti, in special acizi grasi nesaturati, care se absorb foarte repede, actionand ca un balsam eficient. Germenii de grau vin sa intregeasca tabloul nutrientilor si acizilor grasi benefici.

Samponul Sleek Smoother de la Londa Professional hidrateaza de la prima aplicare parul uscat, fragil si rebel, care se electrizeaza. Bucura-te si tu de beneficiile lui!



Pret: 33 lei