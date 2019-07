Pachet Wellness – opteaza pentru confort si relaxare in vacanta ta de vara!

Pauzele pentru relaxare sunt bine venite oricand. Vorbim despre un lux pe care nu ti-l permiti prea des? Este cazul sa faci o schimbare in viata ta, sa-ti acorzi mai mult timp tie si organismului tau. De ce? Pentru ca doar in acest fel te poti bucura de o viata lunga si sanatoasa.

La Diana Resort din Baile Herculane poti sa ai parte de acea vacanta mult visata. Pe langa relaxare, te poti bucura de beneficiile apelor sulfuroase, care iti pot trata o serie de probleme precum: afectiuni reumatismale osteo-articulare (spondiloze, discopatii, poliartrita, sciatica), afectiuni post-traumatice si neurologice (stari dupa operatii pe articulatii, stari dupa fracturi, pareze, paralizii) sau afectiuni asociate (digestive, renale, cardio- vasculare, dermatologice, endocrine, ginecologice sau de nutritie).



Ce are atat de special apa de la Baile Herculane? Apa sulfuroasa are propietatea de a vindeca o paleta larga de afectiuni prin continutul bogat de hidrogen sulfurat, singurul compus al sulfului care se absoarbe in organism prin piele, plamani si pe cale digestive, eliminandu-se prin piele, intestin si rinichi. Caldura bailor activeaza circulatia la nivelul tesuturilor bolnave si ajuta la resorbtia lor si excitarea pielii, care produce anticorpii necesari.

Calitatea curativa a apei folosita in cadrul terapiilor este garantata de catre izvorul propriu al resort-ului, care se afla direct in inima pamantului.

Aceasta sursa de apa este foarte bogat mineralizata, ajunge la suprafata in mod natural arteziana, temperatura acesteia la iesirea din pamant fiind de 36 – 37 grade.

Vrei sa iti petreci vacanta de vara la Diana Resort? Afla ca pana la 15 Septembrie te poti bucura de un pret special la Pachetul Wellness. Poti alege orice varianta iti doresti, cu demipensiune, pensiune completa sau all inclusive si te poti bucura in voie de piscina interioara, saune si jacuzzi. Totodata, in pachet vei avea incluse si 3 masaje de relaxare.

Vrei sa experimentezi si mai multe terapii din cadrul Diana Resort? In acest caz da un click pe www.dianaresort.ro sau cere detalii la numerele de telefon 0725 723 937 sau 0255 560 119.

Nu uita! Utilizarea bailor cu sulf se face la recomandarea medicului! Accesul copiilor in aceste facilitati este total contraindicat, baile cu sulf fiind permise doar persoanelor care au implinit 18 ani.