Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan-Constantin Matei, a vizitat lotul national de Kempo

Luptatorii Kempo, aflati in pregatire pe litoralul Marii Negre, au avut parte de o vizita-surpriza din partea Ministrului Tineretului si Sportului, Bogdan-Constantin Matei, acesta fiind insotit de Jianu George Daniel, Director General in cadrul MTS.

Oficialii MTS au urmarit intr-o atmosfera destinsa antrenamentul sutelor de sportivi ai FR Kempo, socializand cu acestia, incurajandu-i totodata sa continue practicarea sportului de performanta atat pentru educarea si dezvoltarea lor personala cat si pentru reprezentarea imaginii Romaniei, la cel mai inalt nivel, in competitiile internationale."Romania are nevoie de sport, Romania are nevoie de sportivi, Romania are nevoie de modele. Romania are nevoie de voi iar noi vom face totul pentru a sustine toti sportivii romani, indiferent de disciplina practicata, pentru ca fiecare dintre voi merita toata aprecierea si respectul nostru", a declarat la final Ministrul Tineretului si Sportului, Domnul Bogdan-Constantin Matei.