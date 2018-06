Meli Melo da startul la reducerile de vara

Reducerile de sezon vor viza si magazinele Meli Melo Deco. Accesoriile pentru casa vor beneficia de reduceri de pana la 30%, aplicabile diverselor decoratiuni, dar si pieselor de mic mobilier.Piesele din colectia Esprit Libre Meli Melo SS18 se gasesc in magazinele Meli Melo Paris precum si online pe melimelo.ro.

Una dintre temele Esprit Libre este stilul Boho Chic, in care texturile organice de in si bumbac ale bluzelor oversized brodate se alatura moliciunii jachetelor impletite din mohair in nuante stinse de bej, roz prafuit si visiniu palid, accentuate de coliere suprapuse si bratari groase argintii si aramii.Impreuna, acestea alcatuiesc tinute lejere, mangaiate de briza si trezesc dorinta unei plimbari cu picioarele goale prin nisip, pe plaja, ca o evadare in vacanta, la malul marii, in sunet de valuri.