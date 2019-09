Luana Ibacka - Body&Beauty Coach urmeaza cursurile Fitness Education School

Pasiunea pentru lifestyle si un stil de viata sanatos combinat cu o minte sanatoasa, au determinat-o pe Luana Ibacka sa urmeze Cursurile de Instructor Fitness si Tehnician Nutritionist marca Fitness Education School. Pentru ca isi doreste sa aprofundeze cat mai multe in materie de fitness si nutritie, Luana Ibacka urmeaza acum cursurile Fitness Education School. Este de parere ca indiferent cat de multe cunostinte poate acumula un om intr-o sala de fitness, lipsa de experienta isi spune cuvantul si este necesar sa invete notiunile corecte, fie ele de antrenament, nutritie sau remodelare corporala.



“Nu o dată în viață, m-am înfuriat la sala, pentru ceea ce eu considerăm superficialitate, uneori chiar prostie, în ceea ce privește antrenamentele și exercițiile fizice. Când nu știi nimic, mai tolerezi situații neclare, însă pe măsură ce avansezi în vârstă, în măsura în care azi ne sunt disponibile instrumente științifice și o întreagă industrie în ceea ce privește remodelarea corpului, ai pretenții din ce în ce mai mari.”, spune Luana.

Luana Ibacka doreste sa se specializeze ca personal trainer si tehnician nutritionist pentru a putea aplica aceste cunostinte atat in propriile programe cat si in cariera ei de body&beauty coach.



“Așadar, am luat decizia de mă întoarce la principiile de baza în cadrul unei școli de fitness, și de a a mă specializa că personal trainer și tehnician nutriționist- atât pentru propriile programe, cât și pentru cariera mea de body&beauty coach. De peste 5 ani lucrez cu corpul, și deja înțeleg ce înseamnă un stil de viață experimental – pentru că acesta este modelul meu mental. Privesc cu sinceritate și compasiune,sute de persoane în anturajul meu, care sunt confuze privind dieta și sportul, care sunt nemulțumite de cum arată și de cum se simt.” , sustine Luana.

A ales cursurile de Instructor de Fitness si Tehnician Nutritionist de la Fitness Education School pentru profesionalismul si seriozitatea lor. "Mi-am găsit o echipa și o școală cu experiență, Fitness Education School, cu care am rezonat de la primul antrenament și prima vizită. Întotdeauna aleg să mă perfecționez alături de oameni cu care vibrez, cu care să zicem- sunt pe aceeași undă. Ne așteaptă sute de ore de practică împreună, și precizez că seriozitatea, atenția și rigoarea sunt punctele pe care vreau să le ating - când vine vorba de efectuarea fiecărui exercițiu sau program în parte .”



Fitness Education School pune la dispozitie cursuri de Instructor Fitness&Personal Trainer, Instructor Aerobic Fitness si Tehnician Nutritionist. Cursurile sunt acreditate national si international de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale, fiind organizate in Bucuresti, Oradea, Cluj, Hunedoara, Iasi, Timisoara, Ploiesti, Brasov, Constanta, Targu-Mures.