Înscrie-te în Club Tefal, acumulează puncte și alege-ți produsele din catalog

Un nou an, un nou mecanism





Iată ce trebuie să faci pentru a-ți alege produse din catalog, în schimbul punctelor acumulate: cumpără orice electrocasnic de bucătărie Tefal din categoriile aparate electrice de gătit, prepararea alimentelor și mic dejun și înscrie bonul sau factura pe clubtefal.ro.

Numărul de puncte pe care le primești reprezintă 10% din valoarea cu TVA a produsului achiziționat. Când ai strâns numărul de puncte necesar, alege-ți produsul dorit și noi ți-l trimitem!

În Club te așteaptă un catalog cu produse cărora le-am alocat un număr de puncte. Ai acumulat suficiente puncte? Super! Acum poți să îți revendici produsul care” îți face cu ochiul”. Ai strâns și mai multe puncte? Even better! Mai alege unul sau păstrează-le în cont și folosește-le oricând ai chef… să fii CHEF la tine acasă! :)

Be part of a great community

Și în acest an, Adrian Hădean te ajută să dai mai multă savoare preparatelor tale.Intră în Club și află” tips & tricks” despre cum poți reinterpreta pe gustul tău, rețetele care te impresionează. Lasă-te inspirat și fii pregătit să te alături unei comunități pentru care gătitul înseamnă pasiune! Combinații delicioase și gust inedit? DA! All of them are here for you!