ÎMPREUNĂ CU TINE - Campanie de responsabilitate socială pentru susținerea frumuseții femeilor

L'ORÉAL PROFESSIONNEL împreună cu ATELIERUL DE PÂNZĂ, întreprindere socială non-profit ViitorPlus pentru dezvoltare durabilă ce sprijină persoane din medii defavorizate sau persoane cu dizabilități, realizează in saloanele de coafură, luna colorării MAJIREL.

Dacă alegi să te colorezi cu MAJIREL primești cadou o brățară cu motive tradiționale realizată de Atelierul de pânză. Contravaloarea acesteia va fi oferită organizației, ai căror angajați sunt peste 80% femei și 30% persoane cu dizabilități.

Din grijă pentru mediu căutăm alternative non-poluante, motiv pentru care brățările sunt realizate manual, având ca materie primă în procesul de producţie deşeuri textile. Cu sprijinul tău, dorim să susținem femeile și să le oferim un strop de culoare! Oferă și tu un gest frumos femeilor din viața ta și împărtășește-l cu noi: #impreunacutine #sustinemfrumuseteafemeilor #lorealpro #majirel



ANGAJAMENTUL NOSTRU: SĂ CREĂM UN VIITOR SUSTENABIL

De la ambalaje și merchandising la formule, L'Oréal Professionnel s-a angajat deja de câțiva ani până în prezent să reducă amprenta ecologică în timp ce îmbunătățește starea de bine a artiștilor din saloane.

Ca parte a programului sustenabil Sharing Beauty with All al grupului L'Oréal, brandul a făcut un pas înainte în toate aspectele ce țin de angajamentul său, de a avea inovații și produse sustenabile. Brandul are constant inițiative pentru a genera un consum mai sustenabil.În termeni de producere, merchandisingul a fost constant îmbunătățit, iar ambalajele au un design eco: de exemplu, componența aluminiului din ambalajele tuburilor de vopsea a fost diminuată, permițând o reducere de 9 tone pe an.Noile ustensile ale colorării sunt realizate cu plastic 100% reciclat și realizate local. Un alt exemplu este gama Serie Expert care a fost renovată: cu mai putin de 13% plastic în ambalaje, noul Serie Expert permite o reducere de 58 tone de plastic pe an.