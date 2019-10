IKEA continuă să surprindă prin lansarea a trei colecții noi în această toamnă

Colecțiile destinate sărbătorilor de iarnă VÄRMER și VINTERFEST au ajuns în magazinele IKEA. Dar asta nu este tot! MARKERAD, una dintre cele mai așteptate colecții, creată în colaborare cu Virgil Abloh, va fi disponibilă în România la începutul lunii noiembrie.IKEA a invitat 2 familii de designeri, din două părţi diferite ale lumii — Suedia și Kenya — pentru a crea o colecţie de sărbători care să facă din acest sezon unul și mai special. VÄRMER este o colecţie cu adevărat personală, care a avut ca punct de plecare și inspirație propriile familii şi viaţa de zi cu zi. Astfel, indiferent dacă îți vei petrece sezonul de iarnă jucându-te în zăpadă sau te vei bucura de soarele tropical, colecția VÄRMER are de toate pentru toată lumea, indiferent de locul în care sărbătoriți. VÄRMER aduce piese de mobilier și decorațiuni (dar nu numai) atrăgătoare, atemporale și funcționale, concepute pentru toate tipurile de sărbători, dar mai ales, pentru a sărbători timpul petrecut împreună. Colecția VÄRMER este acum disponibilă în ambele magazine IKEA și online.Decorarea casei pentru sărbători poate fi un proces destul de personal. Fie că îți place abordarea stilului minimal, cu filozofia specifică „mai puțin înseamnă mai mult”, sau strălucirea sărbătorilor de iarnă, colecția aduce câte puțin din fiecare stil, pentru toate gusturile. Colecția de iarnă din acest an este inspirată de modalități moderne de a sărbători și de a reuni oamenii.Pe măsură ce vei descoperi colecția, vei găsi forme vesele, îndrăznețe, ce provin din moștenirea scandinavă, care este simplă, dar bogată în modele. Colecția vorbește prin materialele sale sustenabile, nuanțele fresh de roșu, albastru și neutre. VINTERFEST este acum disponibilă în ambele magazine IKEA și online.Colecția limitată MARKERAD este rezultatul unei colaborări de succes dintre IKEA și Virgil Abloh. Colecția combină într-un mod aparte funcționalitatea cu stilul modern urban și referințele culturale înalte. MARKERAD constă într-o gamă de produse avangardiste, care se orientează către o viață fluidă și contemporană, inclusiv un pat de zi, o masă, un scaun, o oglindă, un corp de iluminat, materiale textile, un dulap și accesorii.Virgil Abloh, alături de Henrik Most, lider de creație la IKEA, a efectuat cercetări ample în viața adulților tineri care se mută singuri pentru prima dată, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor. Apoi, în cadrul mai multor ateliere din centrul de design IKEA din Älmhult, Suedia, au lucrat împreună pentru a dezvolta schițe și prototipuri, modelând apoi produsele. „Vreau ca fiecare articol să le aducă oamenilor un sentiment de mândrie și îmi doresc ca designul să fie cel mai întemeiat motiv care să le trezească acest sentiment.”, declară Virgil Abloh. Colecția va fi lansată în România pe 2 noiembrie 2019.