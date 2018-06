Dorna și Salvați Copiii România, alături de Simona Halep, îndeamnă românii să își ia un #Jobdeosecundă în sprijinul copiilor născuți prematur

Dorna, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii România, lansează consumatorilor săi o nouă provocare în cadrul campaniei Grijă pentru copii: aceea de a-și lua un #Jobdeosecundă în sprijinul copiilor născuți prematur! Campania Grijă pentru copii, care a ajuns, anul acesta, la cea de-a șasea ediție, susține lupta pentru viață a copiilor născuți prematur. Începând cu 2015, Simona Halep, jucătoare profesionistă de tenis aflată pe locul I în clasamentul feminin de tenis la nivel mondial, s-a alăturat acestei cauze, îndemnând la implicarea activă a fiecăruia dintre noi.



Din 2013 și până în prezent, Dorna și Salvați Copiii au dotat 50 de maternități din țară cu 86 de echipamente medicale de specialitate pentru îngrijirea nou-născuţilor prematur, în valoare aproximativă de 600.000 de euro. Campania de anul acesta are un concept special: pornind de la faptul că, pentru majoritatea dintre noi, o secundă, luată separat, nu înseamnă foarte mult, însă, pentru copiii născuți prematur, ea poate însemna totul, Dorna își provoacă consumatorii să își ia un job de o secundă, oferind o clipă din timpul lor copiilor născuți prematur.

Mecanica este următoarea: toți cei care doresc să susțină această cauză își pot lua un job de o secundă printr-un gest foarte simplu – printr-un click dat pe site-ul Dorna.ro, pe orice banner online al campaniei sau pe pagina oficială de Facebook Dorna România.

Mai mult, dupa ce s-au angajat, susținătorii campaniei se vor putea implica și folosind kit-ul de susținător al cauzei (cover photo, video, invitație recrutare, profile picture frame), recomandând această cauză prietenilor sau prin donații direct către Salvați Copiii România. La finalul campaniei, Dorna – cu sprijinul Salvați Copiii România – va dona, ca și în anii precendenți, echipamente medicale specializate pentru copiii născuți prematur – către maternitățile care au nevoie de ele.



„De peste șase ani, facem eforturi pentru a susține lupta copiilor născuți prematur, în cadrul campaniei Grijă pentru copii. Este vorba despre o campanie extrem de importantă pentru noi, pe care vrem să o continuăm și în anii următori și prin intermediul căreia ne dorim să oferim o șansă în plus la viață pentru cât mai mulți copii născuți prematur.

„Cu toții ne gândim, la final de zi, că am fi reușit să facem mult mai mult bine, dacă am fi avut timp, măcar o oră în plus. Pentru un copil născut prematur, e nevoie de multe ori doar de câteva momente, uneori chiar de o secundă, pentru a fi salvați. Aceste momente depind de noi și asta facem în programul de combatere a mortalității infantile - dotăm maternitățile din țară, pentru ca toți copiii care se nasc să aibă dreptul la viață. E un program complex, meticulos, așa cum e și efortul minunat al Simonei Halep, căreia îi suntem atât de recunoscători", a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.



„Ca sportiv de performanță, știu cât de importantă poate fi o secundă în momente critice. Am pierdut lupte într-o singură secundă și am câștigat altele la fel de repede. De aceea am acceptat provocarea Dorna si mi-am luat un job de o secunda în sprijinul copiilor născuți prematur. Sunt convinsă că implicarea mea – dar și a fiecăruia dintre voi – va contribui la susținerea copiilor născuți înainte de termen, așa că vă invit pe toți să donați o secundă din timpul vostru pentru ei”, spune Simona Halep, ambasador Grijă pentru copii.

Lista completă a maternităților dotate în cadrul campaniei este disponibilă pe site-ul dorna.ro: http://www.dorna.ro/ro/grija-pentru-copii/maternitati.