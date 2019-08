Cum sa te bucuri de un somn odihnitor?

Un somn odihnitor are nenumarate beneficii pentru organism, iar unele dintre cele mai importante sunt cele legate de refacerea muschilor si revitalizare. Lipsa somnului poate conduce la stari de irascibilitate, de oboseala, la pierderi de memorie pe termen lung sau scurt, la scaderea imunitatii.

Treizeci de procente din populatia lumii sufera de insomnie, iar Romania se numara printre tarile afectate destul de grav de aceasta tulburare. Exista doua tipuri de insomnie: cea cronica, care poate dura saptamani intregi, luni sau chiar ani, si cea temporara, ce se rezuma la cateva nopti sau la maximum doua saptamani.

Daca te-ai confruntat cel putin o data cu unul dintre efectele negative mentionate mai sus, ia in considerare sfaturile expertilor www.saltele-online.ro si imbunatateste calitatea somnului tau:

• Creeaza o rutina zilnica! Incearca sa te culci in fiecare seara la aceeasi ora si sa te trezesti dimineata la o ora exacta, care sa-ti permita sa iei si un mic dejun consistent.

• Fii activ pe intreaga perioada a zilei si evita ‚somnul de frumusete’ de la pranz! Daca totusi simti nevoia sa te odihnesti, incearca sa nu depasesti 30’ si sa nu dormi mai tarziu de ora 15:00.

• Fa miscare! Daca iti petreci marea majoritate a timpului stand pe scaun, intr-un birou, cel mai probabil ca te confrunti des cu insomnii.

Ia pauze mici si dese in timpul serviciului si efectueaza exercitii de relaxare si stretching, pentru a detensiona organismul.• Asigura-te ca este intuneric in camera ta atunci cand dormi! Stinge lumina si trage jaluzelele sau draperiile. Cu cat este mai intuneric, cu atat vei avea un somn mai linistit.• Evita sa consumi, in partea a doua a zilei, cafea, ceai verde, alcool, bauturi cu continut ridicat de cofeina si zahar! Acestea iti pot tulbura somnul peste noapte.• Nu manca cu mai putin de 3 ore inainte de a te culca! Daca nu reusesti sa mananci cu cateva ore inainte de culcare, incearca sa amani ora de somn sau alege alimente usoare, precum salate ori iaurt degresat.• Schimba salteaua! Expertii www.Saltele-Online.ro informeaza ca media de viata a unei saltele este de aproximativ 8-10 ani.Daca salteaua pe care dormi este veche, uzata si nu-ti ofera o pozitie comoda in care sa te poti odihni asa cum se cuvine, acum este momentul sa o inlocuiesti cu una noua. Daca te-ai saturat de arcuri, cu atat mai bine. Iti poti achizitiona o saltea si o perna vascoelastica, ce-ti vor spori confortul si va avea grija de sanatatea ta.Pune in practica aceste sfaturi chiar de azi si vei avea un somn odihnitor si o sanatate mai bune!