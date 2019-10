Conferintele BookLand Evolution revin pe 24 Octombrie la Constanta, la Universitatea OVIDIUS

In ultima vreme se vorbeste tot mai mult despre educatie. Se pare ca, usor, usor, romanii realizeaza importanta acestui pilon care sta la baza existentei unei societati civilizate. Ca sa-l citam pe Spiru Haret: “Cum arata astazi scoala, va arata maine tara.”. Insa milioane de tineri se confrunta cu cele doua lumi paralele: online si offline. Asa ca nu e de mirare ca sunt usor dezorientati si nu stiu incotro sa o ia, deoarece la intrebarile lor, de multe ori, raspunsurile corecte nu vin nici macar din partea celor apropiati. O varianta ar fi sa stea de vorba cu persoane care au reusit sa-si indeplineasca visul iar aceste intalniri inspirationale sunt facilitate de 6 ani incoace de catre Conferintele BookLand Evolution. Conferintele le prezinta profesionisti consacrati care vin sa-i incurajeze si motiveze prin exemplu personal sa faca alegerile potrivite in viata, accentuand importanta dezvoltarii personale prin studiu si practica.



Anual conferintele poposesc in 23 orase, reunind ~20,000 liceeni si studenti cu ~200 speakeri si oferindu-le o oportunitate excelenta de dezvoltare prin discutii libere. In sesiunea de toamna-iarna Conferintele BookLand Evolution revin pe 24 Octombrie’19 la Constanta, la Universitatea OVIDIUS (Aleea Universitatii nr. 1), in intervalul orar 10:00-14:00 fiind invitati sa vorbeasca: Magda Bei, Adrian Siea, Andreea Vilceanu, Mihai Traistariu, Razvan Iancu, Valentin Coman si Liliana Sumanaru.

Magda Bei - Lider transformational, CEO Graphtec: "Consider ca succesul il inscriem atunci cand privim oamenii prin prisma potentialului lor, actionand zilnic inspre a-i ajuta sa isi depaseasca singuri limitele. Eu am dat glas viziunii mele construind pana astazi o companie de succes – Graphtec, unde de 20 de ani spunem povestile de succes ale companiilor de top din Romania cu impact international. Fiind responsabila fata de comunitate, sustin de multi ani proiectele ‘tinerii si viitorul’ prin programe care ii ajuta sa se orienteze in privinta meseriilor viitorului cu un leadership care sa ii sustina. De asemenea, sunt alaturi de asociatiile care sustin femeile in functii de conducere din toata tara si din strainatate, toate pentru a ne construi o viata mai frumoasa in tarisoara noastra draga!”

Adrian Siea - Ofiter marina, Blogger, Fondator "Constanta City Walking Guide": "Daca ar fi usor oricine ar putea face! Este deviza echipei din care fac parte de peste 20 de ani, unde am invatat ca lucrurile cu adevarat speciale sunt realizate de oameni care au cel putin trei calitati: pasiune, curaj si perseverenta! Pasiunea iti ofera puterea de a nu renunta atunci cand este greu, curajul te impinge spre spatii mai putin explorate de altii, iar perseverenta te ajuta sa lasi competitorii in urma si sa ajungi acolo unde-ti doresti. Cand iti vei atinge obiectivul, vei simti ca ai invins, tocmai pentru ca nu a fost usor si nu oricine o putea face.”

Andreea Vilceanu - Director Departament Resurse Umane Nuclearelectrica: "Daca identificarea celor mai bune practici privind multiplele dimensiuni ale unui business era solutia castigatoare pana nu demult (‘Best Practice’), astazi este vital sa ne desprindem de tipare si sa folosim ceea ce se poate numi, generic, ‘Best thinking’. Proiectarea unei companii de viitor implica asumarea flexibilitatii si a agilitatii organizationale pentru a face fata – si chiar a invata din experienta unui mediu volatil, nesigur, complex si ambiguu. In acest context, devine mai evident ca niciodata ca oamenii joaca rolul determinant in succesul oricarei afaceri. De aceea, datoria noastra - ca angajatori, oameni de HR, profesionisti in diverse domenii de activitate - este sa gandim in viitor, sa investim in tineri, in educatie, si sa fim promotorii unei noi viziuni de business - o viziune capabila sa priveasca schimbarea ca pe o oportunitate si nu ca pe o amenintare."

Mihai Traistariu - Cantaret, Compozitor, Antreprenor: "Suntem fiinte imperfecte care nazuim constant inspre perfectiune.

Razvan Iancu - Coordonator program "Copii cu Viitor": "A face bine este un lucru nobil, insa, inainte de toate, avem ‘obligatia’ de a ne face bine noua insine prin propriile alegeri: cum invatam la scoala, ce prieteni avem, pentru ce preocupari optam, ce aspiratii nutrim si ce eforturi depunem sa ni le indeplinim. Multi dintre noi suntem intr-o pozitie privilegiata si nici nu stim acest lucru...In programul ‘Copii cu Viitor’ - dedicat copiilor din centre de plasament si altor copii vulnerabili – vrem sa le aratam ca ne pasa de ei, ca au un sprijin si ca au toate conditiile pentru a reusi. Le aratam exemple pozitive, ii implicam in anumite activitati, le cream hobby-uri si le generam experiente reale. Astfel vor observa cat de frumoase sunt lucrurile pe care le pot face in viata atat pentru ei insisi, cat si pentru cei din jur.”

Valentin Coman - Jurnalist: "Acum 15 ani cand un investitor a avut incredere sa-mi dea banii cu care sa-mi incep blogul, mi-a spus asa: ‘Ia-i si demonstreaza-mi ca poti tu singur sa faci ce n-am reusit noi, niste oameni cu bani. N-am nevoie sa-mi dai banii inapoi vreodata, doar demonstreaza-mi ca poti.’ Acela a fost inceputul si-mi vine sa rad cand imi amintesc ca mi-am permis doar un computer vechi si paduchios, o rasnita second-hand pe care trebuia sa o pornesc cu 10 minute inainte de a lucra, iar primul birou l-am impartit cu un prieten in camera unei mansarde unde mirosea a sobolan mort.

Liliana Sumanaru - Profesor invatamantul scolar&prescolar: "Putem schimba lumea prin frumusetea gesturilor noastre. Cand ne punem in gand sa facem un lucru, e necesar sa luam in calcul si ce va lasa in urma. Pentru ca niciodata nu este doar despre noi. E si despre oamenii de langa noi. Cred cu tarie in puterea exemplului. Suntem exemple unii pentru ceilalti. Noi toti suntem la fel de importanti si ne influentam reciproc in aceeasi masura. Ramane doar sa alegem ce fel de exemple suntem, in fiecare clipa."

Intrarea este LIBERA! Parteneri: Magic FM, Rock FM, Agerpres, Romania Libera, Rol.ro, Ziare.com, Revista Cariere, Eva.ro, Intuitext, Didactic, SuntParinte, ExamenulTau, IQool, Suplimentul de Cultura, Ceasca de Cultura, Centrul de Parenting, Sfatul Parintilor, Kreatoria.ro, BlitzTV, ANOSR, EESTEC, Universitatea "Ovidius" Constanta