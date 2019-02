Cele mai populare dansuri de societate la Arthur Murray

Cele mai populare dansuri practicate de studenții școlii de dans Arthur Murray București sunt Salsa, Rumba, Vals și Tango Argentinian.

Alegerile românilor care sunt astfel diferite față de preferințele studenților școlilor de dans Arthur Murray din Statele Unite, care aleg cu precădere dansuri alerte precum Swing sau Hustle, iar pentru dansurile lente, Foxtrot.





„Dansurile de societate –ballroom dances cum sunt numite in SUA –sunt foarte populare peste tot în lume, însă preferințele sunt influențate de diferențele culturale semnificative între pasionații de dans de pe mapamond. La studiourile de dans din New Jersey, de exemplu, aprope toți studenții încep cursurile de dans cu Hustle și Swing. În București, majoritatea încep cu Salsa și Rumba și, pe măsură ce avansează, experimentează și alte stiluri de dans” declara Andrei Fusea, Profesor de Dans Arthur Murray București.





Cele mai dorite beneficii ale dansului de societate

Dansul este o modalitate prin care ne putem exprima emotii, trairi sau ganduri intr-o maniera artistica, indiferent de varsta biologica. La Scoala de dans Arthur Murray, accentul predării este pus pe beneficiile dansului.





Beneficiile fizice, legate de postură, tonifiere și reducerea greutății sunt obiectivele urmărite de majoritatea studenților, în timp ce beneficiile psihice și sociale sunt considerate o surpriză plăcută pe care o descoperă pe parcurs. Relaxarea, buna dispoziție, socializarea și distracția în evenimente sunt apreciate de cei care dansează frecvent și experimentează ansamblul de lecții de dans de la Arthur Murray – lecții private, lecții de grup și sesiuni de petrecere.





Dansurile dragostei sau cum să-ți surpinzi partenerul în luna iubirii

Dansurile romantice precum Rumba (dansul dragostei) sau Tango (dansul pasiunii) sunt ideale pentru cuplurile care caută să petreacă timp împreună și să regăsească bucuria de a se concentra pe partener.





Majoritatea cuplurilor care încep să danseze au dificultăți la a renunța la control și a urma regulile lead –follow din dansurile de societate.În timp, acestea dezvoltă capacitatea de a se înțelege din priviri, între parteneri se creează un nivel de intimitate care are rolul de a-i face să coopereze. Astfel, comunicarea de cuplu se îmbunătățește considerabil după doar câteva lecții.





Dansul devine astfel un cadou pe care și-l dăruiesc în cuplu, timpul alocat partenerului având o contribuție importantă la sănătatea relației.

Tot mai multe cupluri merg împreună la dans pentru a-și îmbunătăți comunicarea, iar februarie este momentul cel mai bun pentru a se dedica unei astfel de activități și implicit, partenerului –spune Andrei Fusea.





Arthur Murray București propune cuplurilor să-și dăruiască lecții de dans în luna iubirii. Prin gift-card-ul Winter Special, disponibil în această perioadă, puteți dărui două lecții private, 4 lecții de grup și lecții de party, cu reducere de 50%.





Despre Arthur Murray

A doua cea mai veche franciză din Statele Unite, brandul Arthur Murray este renumit în întreaga lume și este cea mai extinsă rețea de școli de dans de societate, cu peste 280 de studiouri deschise în 24 de țări.

Primul studio Arthur Murray din România este deschis din aprilie 2014 la et.2 al clădirii din str. Nicolae Caramfil nr. 87, București.

Istoria studiourilor de dans Arthur Murray a început în 1912, datorită lui Arthur Murray, un simbol american al succesului în antreprenoriat și al dansului de societate.

Coregrafii Arthur Murray International colaborează adesea cu echipele de filmare de la Hollywood și teatrele de pe Broadway, ajungând să semneze coregrafii în pelicule de referință în lumea dansului precum “Dirty Dancing”, “Scent of a Woman”, “Beauty and the Beast”, “Dance with me”.