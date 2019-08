Andreea Marin: “Mă voi întoarce acasă și îi voi oferi această carte fetiței mele!”

Oana Babagianu, mamă, femeie de afaceri și, odată cu lansarea primei cărți, scriitoare, a adus-o în fața publicului pe “Eva”. “Mi-am aruncat ochii peste ea și aș spune că este o poveste tare profundă, este o poveste asupra căreia trebuie să te apleci cu inima, cu seriozitate, cu atenție la detalii. Este o carte care te îmbrățișează și te cuprinde, este o carte ce îți cere timpul tău și atenția ta. Nu vreau să vă spun mai multe și nici Oana nu vrea să intre foarte tare în detalii, pentru că am dori să vă trezim curiozitatea. "Eva" este o poveste impresionantă a unei fetițe care pare să fi călcat cu stângul în această lume, dar, până la urmă, nu-i așa, stă în puterea noastră să ne facem destinul", a spus Andreea Marin în cadrul evenimentului de lansare.

Oana Babagianu are 29 de ani și este mamă a 3 copii. Absolventă de două facultăți, una la Londra (Business Marketing) și Dreptul în Romania, cu un Master la Londra, Oana a început să cocheteze cu scrisul cu mulți ani în urmă pe blogul său - trairisisentimente.ro. Pasiunea de a așterne gândurile, trăirile, experiențele și visurile pe hârtie a moștenit-o de la bunica sa. “Oana mă vedea citind ore în șir și scriind poezii. Acum câteva zile mi-am reamintit de o scrisoare pe care Oana mi-a trimis-o cu ceva vreme în urmă. Erau cinci pagini în care îmi lăsa din gâdurile sale. Nu pot decât să mă bucur că a făcut acest pas și sper să continue a scrie”, a spus, cu lacrimi în ochi, bunica Oanei.



"Nu credeam niciodată că aș putea așterne toate ideile într-o carte. Motorul din spatele acestei cărți - trebuie să fiu foarte sinceră - a fost soțul meu care mi-a spus în fiecare zi să scriu și să termin cartea, și prietena mea cea mai bună - Antonela, care m-a îndrumat în fiecare zi să o termin. Curajul de a o publica și de o avea astăzi în mână se datorează în totalitate soțului meu care mi-a spus mereu să o public, el mi-a dat încredere în anumite momente în care am avut foarte multe blocaje. Am avut perioade în care am scris o lună, după aceea 3 luni nu am mai putut scrie aproape deloc, apoi iar am scris, apoi iar m-am blocat și tot așa. El m-a împins de la spate și mi-a zis că trebuie să o termin că e foarte frumoasă. Iar eu am spus că este subiectiv și că vrea să mă facă doar să mă simt bine. Din momentul în care a venit pe lume primul meu copil, practic de când sunt mamă, am devenit foarte sensibilă cel puțin in ceea ce privește copiii. Au început să mă miște foarte tare poveștile mai puțin fericite, ca să nu spun triste, și probabil din dorința de a expune o parte a României tristă - din orfelinate - mi-am dorit să "trezesc" persoane care nu locuiesc acolo. In copilărie am avut câteva legături cu câteva fetițe din orfelinate care mi-au marcat copilăria și m-au făcut să îmi doresc să scriu despre chestia asta. Cred că în subconștientul meu a rămas ceva acolo și a trebuit pus pe hârtie", a destăinuit autoarea la momentul lansării.



Andreea Marin a spus că, deși nu îi stă în fire să acorde complimente, față de Oana nu se poate abține. Cunoscând-o și citind cartea, vedeta a mărturisit că ii va oferi “Eva” fetiteti sale. “Mă voi întoarce acasă și îi voi povesti fetiței mele experiența de astăzi și despre tine, despre omul frumos care ești și îi voi da această carte să o citească. Poate vei spune că nu este încă pentru un copil de 11 ani și jumătate, dar eu îți voi răspunde că avem copii mult mai maturi decât eram noi la vârsta lor și că înțeleg totul, că au niște trăiri mult superioare celor pe care noi eram capabili să le înțelegem pe când aveam 11 ani.

Cu siguranță va traversa experiența fetiței din carte exact așa cum ai scris-o. Și pentru că ea are talent la scris - eu i-l vad - o să-i povestesc, pentru că mi-aș dori să stea aici, pe scaunul acesta, și să fie în locul tău. O să-i povestesc valoarea acestei experiențe".



"Mă bucur tare mult să o cunosc pe Oana pentru că sunt puține cazurile de români atât de tineri care au realizat atât de multe lucruri. Oana "baleiază" între Madrid și Londra în acest moment, dar a studiat și la Paris... România rămâne întotdeauna acasă. Fără să-și fi închipuit că are vocație de scriitor, a acceptat provocarea susținută de cei dragi - din câte înțeleg de la Oana - de a pune pe hârtie ceea ce simțea, ceea ce gândea. O combinație foarte puternică, interesantă, de realitate cu ficțiune, un cumul de sentimente pe care le-ai traversat probabil la un moment dat, o clipă din viață... rămâne un mister pe care doar tu îl vei desluși atunci când vei dori. Este vorba despre o sensibilitate și o atenție a Oanei, despre ceea ce se întâmplă în jurul ei... nu doar pentru propria viață, nu doar pentru oamenii dragi. Există și oameni a căror inimă vibrează la fel la fel de puternic când este vorba despre un om pe care îl văd prima dată sau doar îi aud povestea și o simt de parcă ar fi a lor.



“Eva” este o carte pe care Oana Babagianu a scris-o în aproximativ 2 ani. “Nu am crezut la început că voi scrie o carte.

Am crezut că va fi un alt text de blog, pentru că am și un blog, trairisisentimente.ro. Postam destul de mult, dar m-am oprit pentru că au apărut copiii. Ulterior mi-am creionat în cap o idee a unei fete, o poveste de viață. Am așternut-o pe hârtie, în cartea ”Eva”. Invit cititorul să descopere ce se întâmplă.”



Gheorghe Babagianu, tatăl Oanei - manager, om de afaceri a punctat: “Am citit-o cu mare atenție într-o singură zi. Sunt foarte, foarte multe lucruri reale. "Eva" ar trebui să ajungă acolo unde oamenii nu prea au suflet. Am avut ocazia să trec prin aceste locații – orfelinate - și tot ce scrie Oana în carte, vă spun sincer, că este real. Copiilor li se iau bunurile, li se iau hainele, li se ia mâncarea. Eu am avut ocazia să merg la orfelinate să duc îmbrăcăminte și tot felul de lucruri, și a doua zi să constat că nu au nimic. Mi-au lăsat un gust amar. Pe Oana cred că a inspirat-o puțin o situație mai specială - pe care ea cred că nu a vrut să o spună - pe fiul meu - Mircea – l-a crescut foarte mult timp o fată care a trăit în orfelinat. Viața ei s-a schimbat foarte mult și acum are familia ei, duce o viață normală".



