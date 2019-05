ALFEMO - brand premium de design interior, a deschis primul showroom in sistem franciza, in Brasov

ALFEMO® reprezinta unul dintre cele mai inovative branduri premium de design interior, care exista pe piata internationala inca din anul 1993, cand a lansat primele accesorii pentru canapele. In anul 1997, brandul a creat colectii complete, unicat si in tendinte, avand ca obiectiv transformarea fiecarei case in ACASA.



Prezent in 60 tari de pe 5 continente, brandul numara peste 150 magazine. In Romania a fost adus de 2 antreprenori vizionari din Braila, Andrea si Oana Tomaselli, care au inaugurat primul showroom Alfemo din Romania. Acesta se remarca prin designul unic si prin piesele de mobilier de inalta calitate, potrivite fiecarei locuinte.





Dezvoltarea ALFEMO in Romania



Brandul Alfemo produce mobila de inalta calitate la nivel international, extinzandu-se in sistem de franciza. Inclusiv in Romania acest brand intentioneaza sa se dezvolte printr-un program de francizare avantajos.



Sotii Tomaselli au investit in acest brand pentru a fi trendsetteri in materie de design interior, mai ales in ceea ce priveste mobilierul destinat copiilor. In cadrul showroom-ului Alfemo din Bucuresti se regaseste o gama variata de produse premium, de la piese de mobilier la accesorii de iluminat si covoare, certificate pentru siguranta si durabilitate. Preturile sunt potrivite fiecarui buget, iar modelele sunt variate si originale.



Alfemo Concept Rooms și Kids & Teens sunt brandurile interne Alfemo, care fac deliciul micilor consumatori. Acestia au la dispozitie o gama diversificata de piese de mobilier, atat pentru nou-nascuti, cat si pentru copii si adolescenti.

In 2017, cei doi antreprenori au inaugurat un magazin online. Andrea Tomaselli marturiseste ca “Aveam foarte multe cereri din Bucuresti pe online; am facut un studiu de fezabilitate si am vazut ca in capitala exista loc de dezvoltare.”



Astfel, au deschis showroom-ul din Bucuresti, care comercializeaza mobila de living, dining, dormitor, camera copiilor si o linie speciala de saltele, produse tot de Alfemo. Intreg mobilierul este de inalta calitate, cu proprietati antibacteriene si anticancerigene, putand fi asamblat de pana la 10 ori. Mai mult, materialele folosite nu contin substante toxice, sunt ignifugate, iar feroneria are 10 ani garantie.



Showroomul Alfemo este localizat pe bulevardul Pipera 134, are o suprafata de 1.500 metri patrati si este distribuit pe trei etaje, care comercializeaza mobila produsa in Turcia, dar si accesorii. Experienta in domeniu a sotilor Tomaselli i-a determinat sa extinda business-ul in sistem de franciza.



Prima franciza Alfemo- in Brasov



Vineri, 24 mai, a fost inaugurata in Brasov prima franciza Alfemo din Romania. Showroom-ul deschis pe strada Carpatilor, nr 17 pune la dispozitia clientilor o gama variata de piese de mobilier, atat moderne, cat si clasice, pentru orice tip de camera sau de locuinta. Mobilierul este creat din materiale de inalta calitate, dupa modele originale si in tendinte. Piesele de mobila comercializate sunt destinate pentru living, dining, dormitor sau pentru camera copiilor.



Detalii despre franciza Alfemo



Familia Tomaselli este Master Francizor Alfemo in Romania, avand ca obiectiv dezvoltarea pe plan national a unor programe de francizare, prin care showroomurile Alfemo sa fie deschise in cat mai multe orase din tara. In calitate de Master Francizor, sotii Tomaselli sunt deschisi sa ajute partenerii interesati sa li se alature in calitate de francizati cu multiple avantaje, precum: suportul a 50% din costurile de chirie, 50% din costul de amenajare al showroom-ului si 50% din valoarea investitiilor bugetate pentru zona de marketing, pe o perioada de doi ani. In plus, partenerii vor fi scutiti de taxa de franciza sau redeventa.



“Obiectivul nostru este de a dezvolta si deschide alte magazine in tara. Vrem sa ajungem la o retea de 100 de magazine pana in 2023.”, a mai mentionat Andrea Tomaselli.