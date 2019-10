After schooling, sau ce beneficii are școala după școală?

Activități didactice și recreative menite să formeze și să dezvolte abilitățile elevului sau, mai pe scurt, after school. Cei mai mulți părinți apelează la această formă de educație din 2 motive: unul este legat de dezvoltarea copilului, al doilea de timpul pe care cel mic îl petrece sub supraveghere. De regulă, la programul „școală după școală” pot participa copii din învățământul primar și secundar și nu este obligatoriu. Însă cât se poate de necesar, spun specialiștii.

Alexandra Dreghiciu, cea care a pus bazele The Story of Autism, a pornit un proiect special “Make a friend”, unic în România. Ce presupune el? “Cursuri de after school pentru copii tipici și cei speciali. Ne dorim să transmitem mesajul “make a friend” și să îi aduce mai aproape de unii de alții. Avem cursuri de engleză, artă, teatru și muzică. Am pregătit specialiști care să îi ajute pe copii să se dezvolte și să își descopere sau cultive pasiunile. Cei mai fericiți sunt părinții care, după o zi de muncă, își iau copii fericiți de la The Story. Și, săptămânal, îi implicăm și pe părinți în activitățile celor mici.”



Începute de regulă după terminarea orelor de școală, programele de after school durează între 4 și 6 ore. “Copiii care participă la sistemul afterschool sunt supravegheați permanent de una sau mai multe persoane și primesc asistență și îndrumare în efectuarea temelor și a altor activități specifice”, spune Alexandra Dreghiciu.



Printre beneficiile unui program de after school se enumeră:



1. Creșterea calității studiului, a performanței școlare



2. O rată mai redusă a abandonului școlar.



3. Dezvoltarea de noi abilități și interese.



4. Un mediu sigur și ofertant.



5. Prevenirea delicvenței juvenile și a comportamentelor periculoase.



6. O mai bună capacitate de relaționare.



7. Acces la activitățile ce țin de sfera artistică și nu numai, pentru copiii care provin din familii cu venituri reduse.