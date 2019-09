Grapefruit sărbătorește 20 de ani

Grapefruit, agenția de digital cu capital românesc, a fost lansată pe piața locală pe 13 noiembrie 1999. Dupa 20 de ani în care a crescut și și-a dezvoltat portofoliul, business-ul și serviciile, agenția se poate mândri în continuare cu oameni care încă au gustul unor revelații și satisfacții mari in ceea ce privește obiectul de activitate ales la fondarea companiei.“Am început să facem branding și digital când impactul, interesul, nevoile și bugetele companiilor erau departe de a fi investite în aceste arii de activitate. În timp, piața de digital a crescut zi de zi, obiectivele au devenit mai curajoase, și zilnic a trebuit să luam o decizie, evoluăm și ne schimbăm sau stagnăm și devenim irelevanți. Invariabil am ales schimbarea. În toți acesti ani, ne-am adaptat structura și serviciile, în repetate rânduri, astfel încât să creștem alături de clienții noștri,” a declarat Georgiana Dragomir, Managing Director Grapefruit.Astfel, dintr-o companie mică, Grapefruit a ajuns la o echipă de 35 de persoane dispusă să îmbrățișeze orice provocare digitală, care este la curent cu ultimele trenduri și tehnologii pentru a le oferi clienților cele mai bune soluții. Iar faptul că a fost și rămâne o agenție independentă, reprezintă pentru partenerii Grapefruit, în mare parte companii multinaționale, un beneficiu.“Am fost rapizi, flexibili și decisivi în activitățile noastre. În același timp, independența a venit cu foarte multă muncă deoarece, în fiecare moment, de la prima întâlnire, cât și pe tot parcursul relației, trebuie să demonstrezi clientului că a făcut alegerea corectă. Schimbarea a fost întotdeauna o constantă și cheia succesului nostru. Fără ea nu am fi performat și nici nu am fi menținut parteneriate de lungă durată. Când am renunțat la branding, ne-am concentrat atenția pe user experience și development pentru a ne diferenția pe piață. În acest moment, departamentul de development este motorul nostru primar de creștere și printre ariile pe care le explorăm în acest moment se regăsesc: cross-platform mobile development, progressive web apps, chatbots, microservices, React Native, Node.js și altele,” a adăugat Georgiana Dragomir.Unul dintre pilonii principali Grapefruit a rămas investiția în cultura organizațională, deoarece esența Grapefruit stă în oameni.Agenția are o echipă pasionată și la curent cu ultimele noutăți din mediul digital, care consideră că inspirația vine din muncă și studiu într-un mediu de lucru relaxant. În acest context, s-au dezvoltat noi competențe pentru a anticipa și satisface nevoile clienților, iar prin această abordare au fost obținute rezultate sigure și o transformare într-o agenție cu o gândire pe termen lung.“Pentru a crea o noua generație de lideri, am dezvoltat în cadrul companiei Outgrow Yourself Programme, un program de management ce vizează crearea de noi oportunități de leadership atât pentru angajati cât și eliberarea actualilor lideri să dezvolte noi competențe,” a declarat Anca Teletin, Chief Operations Officer, Grapefruit.“Pentru Picard, produsul nostru propriu, anul acesta este un an de evaluare în care vrem să validăm modelul de business și rezultatele pe care acesta îl aduce clienților. Vom vedea la finele anului dacă suntem pe drumul cel bun sau dacă vom pivota în altă direcție,” a spus Alecsandru Grigoriu, Product Owner Grapefruit.Daca în anul 2018 Grapefruit a reușit să depășească cifra de afaceri de 1.000.000 euro, anul acesta reprezentanții agentiei și-au propus să crească sustenabil și au setat un target de 1.250.000 euro.În primele 8 luni s-a atins 750.000 euro revenue, reprezentând 60% din target. Strategia este investiția în cultura organizațională și în dezvoltarea de metodologii de lucru, astfel încât oamenii agenției să aducă cât mai multă valoare clienților, valoare care este astfel transformată în revenue.Grapefruit se bucură să colaboreze cu parteneri precum Philip Morris, Dacia, Renault, Nissan, Nestlé, Alpha Bank, CEZ, Garanti Bank, E-distribuție, Globalworth, Expur, RCI Finance, Maggi, Nestlé Baby și mulți alții. Capacitatea și rapididitatea cu care o agenție digitală poate asimila informațiile noi și să le înlocuiască pe cele irelevante face diferența. Din acest motiv Grapefruit mizează în primul rând pe flexibilitate și adaptabilitate și va continua să livreze cele mai bune rezultate, să performeze și să satisfacă nevoile fiecarui client, indiferent de schimbările ce vor avea să vină în mediul digital, pentru că, în esență, oamenii sunt schimbarea.