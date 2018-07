Poate cauza menstruația apariția anemiei?

Anemia poate apărea din senin, în special anemia care este cauzată de un deficit de fier. Aceasta poate apărea treptat, de-a lungul anilor, astfel încât nu observi schimbările. O oboseală pe care nu o poți combate, indiferent de cât de mult te odihnești.

Menstruația și implicațiile sale în ceea ce privește apariția anemiei

Ce cauzează apariția anemiei?

Cum influențează menstruația apariția anemiei?

Care sunt simptomele anemiei?

Obosești ușor de la activități pe care le făceai cu ușurință înainte. Modificări inexplicabile la nivelul părului, unghiilor și pielii. Acestea sunt doar câteva dintre simptomele deficienței de fier. Anemia este o problemă de sănătate răspândită la nivel global, 1,62 de miliarde de persoane fiind afectate (24,9% din populația mondială). Însă te-ai întrebat vreodată dacă apariția anemiei poate fi cauzată de menstruația lunară?Anemia reprezintă reducerea globulelor roșii sau a hemoglobinei în organism. Hemoglobina este o proteină care conține fier și se află în interiorul celulelor roșii din sânge. Hemoglobina leagă și transportă molecule de oxigen în celulele corpului. Atunci când există mai puține celule roșii în sânge, corpul nu poate primi suficient oxigen pentru a funcționa normal.Celulele roșii ale sângelui sunt produse în măduva spinării și au o durată de viață de aproximativ 110 zile, timp în care circulă și distribuie gaze în tot corpul. Pe măsură ce îmbătrânesc, sunt defalcate în splină, ganglionii limfatici și ficat, iar părți din ele sunt reciclate în organism. Orice perturbare de-a lungul ciclului de viață al celulelor roșii din sânge ar putea provoca anemie. Cauzele obișnuite ale anemiei includ pierderea de sânge, infecțiile parazitare, deficiențele nutriționale, problemele de absorbție și bolile cronice.Anemia reprezintă un subiect complex. Există multe cauze și manifestări diferite ale aceste afecțiuni. Însă iată ce legătură are anemia cauzată de deficitul de fier cu menstruația!Persoanele care au menstruație sunt afectate în mod disproporțional de anemie, din cauza faptului că pierd sânge în timpul ciclului menstrual. De fapt, 29% dintre femeile care nu sunt însărcinate și 38% dintre femeile gravide din întreaga lume sunt afectate de anemie. Atunci când este pierdut sânge în fiecare lună, și fierul din acele celule roșii este pierdut. Dacă aportul și absorbția de fier din fiecare lună nu înlocuiesc fierul pierdut în timpul menstruației, poți ajunge să ai anemie cauzată de deficitul de fier.Persoanele cu hemoragie menstruală agravată sunt mai sensibile la anemie. Se consideră că o persoană are sângerări menstruale agravate atunci când curg peste 80 de mililitri de sânge. Unele cauze ale sângerării menstruale agravate pot fi fibroamele (creșterea anormală a țesutului muscular pe uter), adenomioza (afecțiunea în care țesutul endometrial invadează peretele muscular al uterului), polipii (creșteri anormale la nivelul colului uterin sau în interiorul uterului) sau tulburările de sângerare.Menstruația nu este singura sursă ginecologică a anemiei cauzată de deficitul de fier.În timpul sarcinii și alăptării este prezentă o nevoie crescută de fier. Este important ca femeile însărcinate să se asigure că au nivelul adecvat de fier, deoarece nivelurile scăzute de fier pot dăuna mamei și copilului. În timpul sarcinii este nevoie de 2 până la 3 ori mai mult fier decât cantitatea normală. Pierderea de sânge din timpul nașterii poate duce, de asemenea, la apariția anemiei.Anemia, în special cea cauzată de deficitul de fier, poate avea un debut lent, deoarece poate dura ani să se dezvolte. Unele dintre simptomele acestui tip de anemie includ oboseala, slăbiciunea, dificultățile de respirație, lipsa de concentrare, intoleranța la frig și palpitațiile cardiace.Alte semne fizice la care medicul va fi atent sunt: căderea părului, modificările unghiilor, circulația proastă, deshidratarea pielii în colțurile gurii.Creșterea aportului de fier din dieta ta este un început minunat. Există două tipuri de fier dietetic. Fierul care se regăsește în sursele de carne conține hemoglobină și este mai ușor de absorbit de către organism. Carnea organelor, cum ar fi ficatul, conține, în general, cele mai mari concentrații de fier. Însă există fier disponibil și în surse vegetale, cum ar fi cerealele, fasolea și unele legume, însă acest fier nu este absorbit de către organism la fel de bine ca fierul care provine din carne. De asemenea, ar trebui să limitezi consumul de cafea și ceai direct după mese, deoarece poate scădea absorbția fierului. În schimb, combinația de alimente bogate în fier cu vitamina C din citrice, ardei și căpșune va ajuta fierul dietetic să fie absorbit mai ușor de către organism.Odată ce o persoană are anemie cauzată de deficiența de fier, aportul de fier alimentar nu este întotdeauna suficient pentru a corecta deficitul. Tabletele și suplimentele de fier pe cale orală sunt tratamentul primar pentru anemia cauzată de deficitul de fier. Însă trebuie să discuți cu medicul tău înainte de a lua orice supliment pentru anemie. Există multe tipuri diferite de anemie, cauzate de diferiți factori, deci este important să te asiguri că tratezi anemia pe care o ai tu și cauza care stă la baza acesteia.