De ce ar trebui să mănânci țelină înainte de culcare

Țelina este o legumă cultivată de mult timp și folosită în bucătăriile din întreaga lume. Planta aceasta este folosită la o gamă variată de alimente, inclusiv în supe, salate și tocănițe.

oate fi consumată și ca o gustare nutritivă. Multe persoane știu că țelina este hrănitoare, însă știai că are un conținut bogat de vitamina A, E, C, E, D și B? Aduce beneficii sănătate, pentru că are proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și antihipertensive. Poate ajuta la îmbunătățirea tensiunii arteriale în timp ce scade colesterolul și chiar la prevenirea atacurilor de inimă. Iată câteva motive pentru care ar trebui să mănânci țelină în mod regulat!





Care sunt motivele pentru care ar trebui să mănânci țelină înainte de culcare?





1. Reduce inflamația





În cazul persoanelor care au dureri articulare sau alte probleme cu inflamația, consumul de țelină este recomandat. De asemenea, conține componente importante, cum ar fi polifenolii. Aceștia pot ajuta, de asemenea, în cazul inflamației. În cazul persoanelor cu astm, poate fi redusă inflamația pulmonară.





2. Poate reduce colesterolul rău





Colesterolul rău este cel al cărui nivel medicii încearcă să îl reducă. Țelina conține ftalide care pot ajuta la scăderea nivelului total de colesterol. Cercetările arată că un consum de câteva tulpini de țelină în fiecare zi ar putea să scadă nivelul colesterolului rău cu 7% sau mai mult. De asemenea, stimulează secreția de suc de bilă în tractul digestiv. Bila ajută la scăderea naturală a colesterolului, lucru care previne formarea cheagurilor în artere. Este menținută și sănătatea inimii.





3. Ajută la reglarea tractului digestiv





Țelina are un nivel ridicat de fibre insolubile și apă. Acestea te ajută să ai o digestie mai eficientă. Dacă ai nevoie de un diuretic, medicii sunt de părere că țelina este ceea ce ai nevoie de fapt.





4. Poate scădea tensiunea arterială





Ftalida din țelină este un compus activ care îmbunătățește circulația sângelui cu 14% sau mai mult. Aceasta poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, determinând extinderea vaselor de sânge.Țelina conține și potasiu, care dilată vasele de sânge, reducând, de asemenea, presiunea.





5. Poate reduce nivelul hormonilor de stres





Ftalidele reduc în mod natural cantitățile de hormoni de stres din organism. Există, de asemenea, 11 miligrame de magneziu la fiecare sută de miligrame de țelină. Magneziul este un nutrient care ajută la scăderea nivelului hormonilor de stres. Combinația dintre ftalide și magneziu face ca țelina să reprezinte o soluție excelentă pentru stres.





6. Te poate ajuta să slăbeși





Știai că o singură porție de țelină conține doar 10 calorii? Cea mai mare parte a structurii sale este formată din apă. Restul este fibră insolubilă, care te ajută să te saturi mai repede. Consumul de țelină înainte de masă te ajută să te saturi, adică să mănânci mai puțin.





7. Ajută la echilibrarea pH-ului în organism





Țelina ajută pH-ul organismului să se apropie mai mult de partea alcalină decât de cea acidă.Dacă organismul tău este în mod natural mai acid sau dacă mănânci multe alimente acide, țelina poate echilibra lucrurile.





8. Te poate ajuta să lupți împotriva cancerului





Țelina conține un număr de componente care pot ajuta la combatarea cancerului, inclusiv ftalidele, flavonoidele și poliacetilenele. Cercetările au arătat că țelina poate ajuta la prevenirea formării țesuturilor canceroase la nivelul sânilor, pancreasului și zonelor inferioare ale intestinului, datorită unui flavonoid numit luteolin. Țelina aduce, de asemenea, o doză sănătoasă de antioxidanți, care ajută la neutralizarea celulelor deteriorate înainte de a le transforma în celule canceroase.





După cum poți observa, țelina este mai mult decât o legumă perfectă pentru salate. Aceasta poate ajuta la îmbunătățirea mai multor aspecte ale sănătății tale și poate ajuta chiar la prevenirea cancerului.