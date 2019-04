Pot cauza suplimentele cancer?

S-ar putea să vrei să îți muți atenția de la suplimentele pe care le iei dimineața la o dietă sănătoasă, dacă vrei să profiți cu adevărat de beneficiile vitaminelor, conform unui nou studiu.

Cercetătorii de la Universitatea Tufts au descoperit că substanțele nutritive din alimente sunt asociate cu o speranță de viață mai mare, dar nu se poate spune același lucru și despre suplimentele de vitamine. Iată de ce!





Care este corelația dintre suplimente și cancer?





Cercetătorii au analizat datele care au provenit de la peste 27.000 de adulți din Statele Unite, pentru a evalua legătura dintre suplimentele alimentare și mortalitate. Aceștia au descoperit că riscul mai mic de deces asociat cu aportul adecvat de nutrienți, cum ar fi vitamina K și magneziu, a fost limitat la substanțele nutritive din alimente, nu din suplimente.





În plus, cercetătorii au descoperit că un aport suficient de vitamina K, vitamina A și zinc printr-o dietă echilibrată scade riscul de a dezvolta boli cardiovasculare. Aportul suficient de acești nutrienți prin pastile nu are același efect. În plus, cercetătorii au descoperit că o cantitate prea mare de calciu din suplimente, adică cel puțin 1.000 de miligrame pe zi, crește riscul de cancer. Dar această corelație nu există dacă obții cantitatea de calciu menționată din alimente.





O altă constatare interesantă din noua cercetare este că, dacă iei vitamina D fără a avea un deficit de vitamina D, ai putea crește riscul de a muri de cancer. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe studii pentru a consolida aceste rezultate, după cum afirmă cercetătorii.





Având în vedere că beneficiile și dezavantajele consumului de suplimente încă sunt studiate, unele cercetări au găsit asocieri între consumul de nutrienți în exces și rezultatele negative, inclusiv riscul crescut de anumite tipuri de cancer.Rezultatele acestui studiu sprijină ideea că, deși suplimentele contribuie la un nivel crescut de nutrienți în organism, există asociații benefice cu nutrienții din alimente, care nu sunt posibile și în cazul suplimentelor.





Există o serie de motive pentru care ar trebui să iei suplimente. De exemplu, ai putea lua în considerare consumul de zinc, cupru și vitamine B dacă suferi de o boală inflamatorie intestinală. Dacă ai osteoporoză, este posibil să beneficiezi de suplimentele cu vitamina D și calciu. Dar cei mai mulți oameni pot lua vitaminele și substanțele nutritive de care au nevoie prin consumul unei varietăți de alimente nutritive.





Dacă intenționezi să folosești un supliment, încearcă să ții minte câteva lucruri atunci când cumperi vitamine. Pentru început, încearcă să eviți suplimentele făcute în China, unde reglementările mai relaxate ar putea duce la un produs final contaminat.De asemenea, ar trebui să eviți reducerile atunci când cumperi suplimente. Dozele recomandate când vine vorba de produsele mai ieftine au mai puține șanse să fie în standardele stabilite. De asemenea, încearcă să eviți și suplimentele care includ kava, un ingredient corelat cu leziunile hepatice; crom, care este asociat cu anemia; L-triptofan, care este corelat cu reacțiile neurotoxice.





Dacă ai nevoie să iei un supliment pentru a trata o afecțiune, asigură-te că ești precaut atunci când alegi unul pe care îl iei în fiecare zi. Dacă ești suficient de sănătos pentru a evita suplimentele, concentrează-te pe aportul de vitamine dintr-o dietă echilibrată.