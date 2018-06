Infecțiile tractului urinar - Cauze și tratament

Află de la Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie care sunt simptomele unei infecții urinare și ce trebuie să faci!

Infecția tractului urinar este o infecție provocată de agenți patogeni, ce se pot localiza în oricare parte a tractului urinar- rinichi, uretere, vezica urinară, uretra. Cel mai frecvent, infecția urinară apare la nivelul tractul urinar inferior, afectând vezica urinară și uretra.





Infecțiile urinare sunt mai frecvente la femei decât la bărbați.









Infecțiile urinare: simptome

Simptomele infecției urinare pot varia în funcție de vârstă, sex și localizarea infecției la nivelul tractului urinar:

-O senzație imperioasă de a urina

-Senzație de arsură și usturime la urinare

-Nevoia frecventă de a urina eliminând cantități mici de urină

-Urină tulbure

-Urină de culoare rozalie, roșie sau maronie – semn al prezenței sângelui în urină

-Miros înțepător al urinei

-Disconfort la nivelul abdomenului inferior





Fiecare tip de infecție urinară se poate asocia cu semne și simptome specifice zonei tractului urinar unde se găsește infecția.





În cazul infecțiilor situate la nivelul rinichilor, denumite pielonefrite simptomele pot include durere lombară și în flancuri, febră, frisoane, greață și vărsături.





Infecțiile vezicii urinare – cistite- se caracterizează prin presiune și disconfort la nivelul abdomenului inferior, urinări frecvente și dureroase, sânge în urină.





Dacă ai simptomele unei infecții urinare trebuie să te prezinți la medic!









Infecțiile urinare: factori de risc

Printre factorii de risc ai infecției urinare se numără:

-Anatomia aparatului urinar la femei – uretra scurtă și distanța mică de la anus la uretră.

-Litiază renală -pietre la rinichi

-Patologii în care vezica nu se poate goli complet;

-Prostata mărită poate încetini fluxul urinar sporind riscul de infecție;

-Anomalii congenitale ale tractului urinar

-Pentru multe femei, actul sexual poate declanșa o infecție

-Anumite tipuri de contracepție – folosirea diafragmei sau a spermicidelor

-Sarcina

-Menopauza

-Sistem imunitar deficitar – persoanele cu Dizabet Zaharat

-Utilizarea sondei urinar





Infecțiile urinare: cauze

Cea mai frecventă cauză a infecției urinare o reprezintă infectarea cu Escherichia coli, o bacterie ce se găsește în mod obișnuit în tractul gastrointestinal. Cu toate acestea, mai există și alte bacterii ce pot provoca o infecție a tractului urinar - Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, Staphylococcus, Mycoplasma, Chlamydia, Neisseria sau paraziți –Trichomonas.





Diagnosticul infecției urinare se face efectuând sumarul de urină care analizează prezența leuocitelor, a sângelui sau a bacteriilor în urină.Pentru a evita contaminarea probei de urină se recomandă recoltarea într-un recipient steril, spălarea zonei genitale în prealabil și colectarea urinei din jetul al doilea. Altă analiză care se efectuează este urocultura ce va depista tipul de bacterie ce a produs infecția, dar și la ce antibiotice este sensibilă.





În cazul în care aveți infecții urinare frecvente medicul poate decide efectuarea unei ecografii renale sau a unui RMN renal.





Infecțiile urinare: tratament

Prima linie de tratament în cazul infecțiilor urinare este reprezentată de antibiotice. Tipul, doza și durata administrării fiind decise de către medic în funcție de tipul de infecție și de starea ta generală de sănătate.





În infecțiile simple de obicei simptomele dispar în câteva zile, dar este important să continuați administrarea medicației atât timp cât v-a fost prescrisă.





Medicul va poate recomanda și antialgice (pentru durere) sau antiinflamatoare.





În cazul infecțiilor severe poate fi necesară internarea într-o unitate spitalicească și administrarea de antibiotice intravenos.





Medicina alternativă

Unele studii au arătat că vitamina C ajută la reducerea bacteriilor din tractul urinar prin creșterea acidității urinei, iar ananasul are efect antiimflamator. De asemenea există cercetări care au evidențiat că aportul de merișoare, fie tablete, fie sub formă de suc poate duce la combaterea infecțiilor urinare. Pentru majoritatea personelor consumul de suc de merișoare este sigur.





Complicațiile infecțiilor urinare apar atunci când infecția nu este tratată la timp sau medicamentele nu sunt adecvate:

-Infecții recurente

-Sechele permanente ale rinichiului

-Risc crescut de naștere prematură la gravide

-Stricturi uretrale la bărbați după infecții urinare

-Sepsis

-Insuficiență renală





Prevenirea infecției urinare trebuie să constituie o prioritate mai ales la persoanele care au avut o dată sau de mai multe ori infecții urinare.





Câteva sfaturi ce vă pot ajută să reduceți riscul de infecții urinare:

-Beți multe lichide în special apă

-Goliți vezica cât mai repede după apariția senzației de micțiune

-Beți suc de merișoare

-Ștergeți-vă întotdeauna din față spre spate

-Urinați imediat după contactul sexual

-Evitați deodorante sau geluri intime

-Schimbați metoda de contracepție .