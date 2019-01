Disfuncția erectilă: cauze și tratament

Disfuncția erectilă este privită, în continuare, ca un tabu în ciuda cifrelor care fac din această problemă medicală una comună multor bărbați: conform datelor furnizate de Organizația Modială a Sănătății (OMS), 15 la sută dintre bărbați se confruntă cu ea în fiecare an.

Dacă în 1995, numărul celor care sufereau din cauza disfuncției erectile era de peste 150 de milioane, în 2025, ar putea ajunge la 320 de milioane, potrivit estimărilor OMS. Așadar, o problemă serioasă care trebuie discutată deschis cu medicul urolog.





“În România există tabuuri în continuare, e o chestie ținută sub perdea. Mare mi-a fost surpriza să constat că sunt și pacienți aduși la medic de soții, de partenere, pentru a relata problema asta, iar ei efectiv nu pot să discute. E lipsa unei educații legate de viața sexuală care nu s-a făcut probabil în adolescență, când ar fi trebuit să se facă. Pentru că majoritatea pacienților care se confruntă cu chestia asta sunt de peste 50 de ani și putem să presupunem că atunci când erau adolescenți, în liceu, nu au beneficiat de niciun fel de educație sexuală. Asta ar fi problema principală pentru care disfuncția erectilă e privită ca un subiect tabu, o chestie despre care mai mult se șușotește”, afirmă dr. Justin Aurelian, doctor în științe medicale și medic primar urolog în cadrul clinicii OK Medical.





De altfel, medicii spun că erecția normală și viața sexuală de calitate sunt atribute ale sănătății. Deseori, problemele apar și din cauza așteptărilor legate de performanța sexuală care este una individuală. Raportarea la cunoscuți, prieteni, apropiați poate genera nemulțumire, stres, angoasă, cu agravarea disfuncției erectile. Însă aceasta poate fi generată de multe alte situații.



Care sunt cauzele disfuncției erectile



“Pacienții afectați din punct de vedere psihologic la care manifestarea e disfuncție erectilă sunt tot mai mulți. Aceasta apare din cauza condițiilor de mediu, a solicitării la locul de muncă sau a stresului în familie. Poate nu a fost diagnosticată de la început componenta aceasta psihologică. Există și alte cauze: la pacienții cu diabet zaharat, cauza este clar vasculară. La pacienții vârstnici, peste 55-60 de ani, poate fi o componentă legată de adenomul de prostată sau de altă suferință a prostatei. Altă cauză o reprezintă dislipidemiile care produc în timp ateroscleroză: orice pacient care are probleme cu aparatul cardiovascular poate să se prezinte la urolog cu manifestarea principală de disfuncție erectilă, pentru că apare un grad de ateroscleroză la nivelul vaselor”, completează specialistul.





Lipsa erecției sau imposibilitatea menținerii acesteia pentru o viață sexuală împlinită pot fi generate și de excesul ponderal. Acesta perturbă echilibrul hormonal, iar scăderea nivelului de testosteron produce tulburări erectile. De vină poate fi și fumatul, responsabil pentru multe probleme grave de sănătate. Așadar, în aceste condiții vizita la medicul urolog devine obligatorie, iar evaluarea este una complexă.





“Evaluarea medicală constă într-o anamneză care ar trebui să fie cât mai completă, adică o discuție în care să stabilim dacă există elemente patologice legate de funcția sexuală, de funcția urinară, de prezența sau absența altor boli care ar putea să aibă impact negativ (diabetul zaharat), prezența sau absența unei partenere, dacă pacientul e căsătorit sau nu, dacă are multiple partenere sexuale, dacă a suferit traume psihice sau traumatisme neurologice care pot da disfuncție erectilă. Anamneza e foarte importantă în stabilirea tratamentului. După aceea se face un examen clinic, în mod normal ar trebui să se facă un examen clinic complet, centrat pe aparatul urogenital, și ulterior sunt necesare o ecografie de aparat urogenital, care include aparatul urinar, rinichii și vezica urinară, prostata. Pentru afectarea vasculară, trebuie făcută și o ecografie peniană. După această ecografie completă sunt necesare investigațiile legate de dozările hormonale, de glicemie, colesterol, trigliceride, mai ales dacă pacientul e obez, hemoleucogramă. De multe ori, e necesară și o evalare cardiologică legată de tratamentul ulterior, pentru că tratamentul medicamentos pentru disfuncție erectilă poate fi contraindicat la pacienții cu afecțiuni cardiologice severe”, descrie tabloul investigațiilor medicul primar urolog Justin Aurelian.



Cum poate fi tratată disfuncția erectilă



Disfuncția erectilă se tratează, însă condiția esențială este ca pacienții cu astfel de probleme să primească un diagnostic din partea unui medic.





“Există terapia cu unde de șoc de intensitate joasă, care e o terapie relativ nouă: sunt unde de șoc pe care pacientul le poate tolera relativ ușor, care se administrează la nivelul penisului, la nivelul corpilor cavernoși, care au rolul de a elibera în circulație factori de creștere vasculari. Acești factori de creștere stimulează formarea de noi vase în corpii cavernoși. Având o rețea mult mai bogată vasculară, atunci când se declanșează erecția, sângele intră în cantitate crescută în penis și erecțiile sunt mai ferme. Din punct de vedere medical, nu are contraindicații, practic aceste unde de șoc sunt de joasă intensitate, nu produc microtraumatisme, leziuni. Singura contraindicație relativă pe care o văd eu din prisma de chirurg e la pacienții care prezintă tulburări de coagulare sau care sunt pe tratament anticoagulant”, descrie medicul urolog terapia cu unde de șoc pentru disfuncție erectilă.





Terapia cu unde de șoc se poate face în 6 ședințe, de câte 15-20 de minute, iar pacientul este monitorizat permanent prin chestionare despre calitatea erecției și vieții sexuale ulterioare terapiei.





“Rezultatele sunt pe termen lung, e un avantaj față de terapia medicamentoasă. Rezultatele pot dura 6 până la 8 luni după terminarea tratamentului. Bineînțeles că sesiunea de tratament poate fi repetată o dată pe an sau atunci când pacientul consideră că erecția nu mai corespunde așteptărilor. Rezultatele sunt influențate și de vârstă pentru că vârsta își pune amprenta în toate afecțiunile”, spune dr. Justin Aurelian.





Medicul primar urolog, specializat în tratarea disfuncțiilor erectile, atrage atenția și asupra terapiilor care promit vindecarea disfuncției erectile, dar care nu sunt administrate de către un medic.





“Eu nu le recomand dacă nu sunt prescrise la indicația medicului.Riscurile ar fi să dea o grămadă de bani pe nimic, să nu apară niciun efect (asta ar fi cel mai puțin grav). Riscurile mai mari ar fi să facă niște complicații după administrarea lor, pentru că nu poate garanta nimeni că ceea ce e trecut pe cutie se află și în comprimatul respectiv. Cel puțin în cazul disfuncției erectile sunt foarte multe suplimente care conțin la rândul lor medicamente de sinteză și automat pot da erecție, chiar au fost cazuri de erecție prelungită și au apărut alte complicații. Eu nu recomand ca pacientul să ia suplimente că aşa a citit pe internet, dar nici nu știu de unde vin. O parte nu au dovezi științifice și în plus e greu de dovedit că ele conțin exact ce spun pe etichetă”, avertizează medicul urolog.





Medicul avertizează și asupra folosirii suplimentelor cu testosteron pentru creșterea masei musculare pentru că pot afecta erecția. De asemenea, medicul atrage atenția și asupra amânării vizitei la specialist.





“E mult mai greu să tratezi un pacient care are o disfuncție erectilă severă, decât un pacient care are o disfuncție erectilă ușoară. Dacă el vine încă de la primele semne, putem diagnostica o altă afecțiune care i-a indus această disfuncție erectilă și care poate să fie cu risc vital, cum este diabetul zaharat, sau putem să avem rezultate mult mai bune legate de terapie. Dacă el tot amână și vine când nu mai are erecție aproape deloc, bineînțeles că și rezultatele vor fi pe măsură. Una e să pleci de la zero și să ajungi la 30%, poate nici atât și alta e să pleci de la 40% și să ajungi la 70%”, concluzionează specialistul.