Ce trebuie să știe femeile despre hepatita C?

Femeile au un risc cu 50% mai redus decât bărbații de a fi infectate cu hepatita C, însă acest virus are implicații diferite în ceea ce privește stilul de viață.

Deși sunt mai puțin expuse la virusul hapatitei C, infectarea determină considerații speciale în cazul femeilor. Acestea se referă la metoda de contracepție aleasă, la o eventuală sarcină, trecerea la menopauză sau hrănirea la sân a bebelușului.



Iată ce trebuie să iei în calcul dacă ești femeie și ai fost diagnosticată cu hepatita C:



1. Menopauza

Nivelul de estrogen are o acțiune protectoare asupra ficatului, protejându-te împotriva hepatitei C. În momentul în care are loc tranziția la menopauză această protecție va scădea dramatic pentru că nivelul de estrogen se va diminua semnificativ dacă dispare menstruația din fiecare lună. Din această cauză hepatita C poate avea efecte negative mai grave pe măsură ce înaintezi în vârstă.

Dacă te apropii de menopauză tratamentul specific pentru hepatita C poate avea un impact negativ asupra simptomelor perimenopauzei. Bufeurile ar putea apărea mult mai des și îți va fi mai greu să ai un somn liniștit și profund. Sângerarea menstruală ar putea deveni mai abundentă. Aceste lucruri se pot întâmpla chiar și în cazul femeilor mai tinere care urmează tratamentul pentru această afecțiune.



2. Metodele de contracepție

Virusul hepatitei C poate crește șansele ca metoda de contracepție pe care o utilizezi să eșueze. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că ficatul este deja afectat, iar organismul va prelucra mult mai lent estrogenul din pilulele contraceptive, injecțiile, plasturii contraceptivi, inelele sau steriletele hormonale. Unele tratamente pentru hepatita C pot chiar să neutralizeze complet acțiunea metodelor de contracepție. Acest efect a fost constatat în cazul medicamentului Galexos. Este recomandat să folosești de fiecare dată două metode contraceptive.



3. Sarcina

Dacă ai fost diagosticată cu hepatită C nu trebuie să consideri că nu-ți poți întemeia o familie. Este posibil să ai o sarcină normală chiar dacă ai această afecțiune.Potrivit specialiștilor, aproximativ unul din 20 de bebeluși sunt infectați cu acest virus de la mame. Contactul cu virusul poate avea loc în uter, în timpul nașterii sau după naștere. Riscurile sunt mai mari dacă ai hepatită B simultan cu un nivel ridicat în sânge al virusului hepatitei C.

Dacă te gândești să ai un copil sau ești deja însărcinată trebuie să ții cont de următoarele considerente:

- unele tratamente pentru hepatita C pot cauza malformații: este recomandat să aștepți cel puțin 6 luni după eliminarea virusului din organism înainte de a încerca să ai un copil. Este foarte probabil ca medicul tău să amâne tratarea hepatitei C pentru un moment ulterior nașterii dacă ești deja însărcinată.

- nu este obligatoriu să naști prin cezariană dacă ai hepatită C

de obicei medicii nu testează virusul hepatitei C în timpul sarcinii: dacă ai vreun motiv să crezi că ai putea fi infectată este indicat să faci analizele necesare. : dacă ai vreun motiv să crezi că ai putea fi infectată este indicat să faci analizele necesare.Efectuează analizele chiar dacă te simți foarte bine pentru că 4 din 5 persoane infectate nu au niciun fel de simptome.

- nu există nicio metodă certă pentru a opri transmiterea virusului la bebeluș: Majoritatea medicilor recomandă ca bebelușul să fie testat pentru hepatita C după ce a împlinit 18 luni.



4. Alăptarea nou-născutului

Șansele ca bebelușul să fie infectat de virus prin intermediul laptelui de mamă sunt foarte reduse. În cazul în care observi că ai mameloanele uscate, crăpate sau că sângerează oprește alăptarea până când te vindeci.

Dacă tratamentul tău include Ribavirin nu este recomandat să alăptezi bebelușul deoarece nu se știe sigur dacă medicamentul va ajunge în laptele de mamă. De asemenea, dacă iei medicamente cu acțiune antivirală nu ar trebui să alăptezi nou-născutul. În plus, studiile realizate au indicat că tratamentul antiviral ar putea afecta fătul și pot cauza malformații.