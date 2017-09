Consumul moderat de cafea are efecte benefice asupra corpului, însă este foarte important ce alegi şi în ce cantitate o consumi.

Beneficiile cafelei: cât și cum să o consumi

Cafeaua este un adjuvant în curele de slăbire şi te ajută să te menţii după ce slăbeşti

Cafeaua te ajută să te concentrezi mai bine

Cafeaua îţi dă o stare de bine

Cafeaua este bună pentru piele

Cafeaua are un efect benefic asupra sistemului reproducător

Numeroasele cercetări care s-au făcut de-a lungul timpului au demonstrat că atunci când este consumată în cantităţi mici şi fără să existe probleme medicale serioase, cafeaua poate să aduce beneficii pentru organism.Consumul moderat de cafea este bun pentru digestie, precum şi pentru funcţionarea creierului. Important este să optezi pentru variantele simple de cafea, fără să conţină o cantitate mare de zahăr.Ca să beneficiezi de efectele protectoare ale cafelei este recomandat să o consumi simplă, fără lapte şi fără zahăr. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l reţii este acela de a nu exagera cu cantităţile de cafea, deoarece poate să aibă un efect dăunător pentru corp.După ce bei cafea stomacul produce o cantitate mare acid clorhidric, în special dacă o consumi pe stomacul gol. Acidul clorhidric este necesar în corp pentru digestia proteinelor, însă cantitatea lui scade pe măsură ce bei foarte multă cafea. Acest lucru va crea probleme digestive precum indigestie, gaze intestinale şi balonare accentuată, deoarece proteinele nu sunt bine digerate.Potrivit unui studiu recent apărut în Food and Chemical Toxicology, un consum de 4 ceşti de cafea pe zi nu dăunează sănătăţii, scrie publicaţia DailyMail . Cercetarea arată că un adult poate să consume 400 miligrame de cafea pe zi (echivalentul a 4 ceşti cu cafea), deoarece aceasta nu afectează cu nimic sănătatea.Un studiu german publicat în revista European Journal of Clinical Nutrition a demonstrat că prin consumul moderat de cafea se menține greutatea la care se ajunge după un regim de slăbire.Cercetarea a arătat că subiecţii care au băut cafea și-au menținut mai uşor greutatea. Este de preferat să optezi pentru cafeaua neagră fără zahăr sau doar foarte puţin îndulcită.Potrivit Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară (European Food Safety Authoriy – EFSA), o porţie de 75 miligrame de cafeină ajută la creşterea atenţiei şi a stării de alertă. Deşi conţinutul de cafeină diferă în funcţie de metoda de procesare şi preparare, o ceaşcă obişnuită de cafea asigură 75-100 miligrame de cafeină. După ce cafeina este absorbită în fluxul sanguin şi este transportată la creier blochează o anumită substanţă care ne dă starea de oboseală, activând astfel starea de alertă.Cafeaua conţine o enzimă care are rolul de a-ţi îmbunătăţi starea de spirit, astfel că te simţi mai fericită şi satisfăcută după ce ai savurat o ceaşcă de cafea bună.Potrivit unui studiu apărut în publicaţia Cancer Research , cafeaua are efect protector împotriva cancerului de piele.Bărbaţii care obişnuiesc să consume cafea cu regularitate au un risc cu 20% mai scăzut de a dezvolta cancer de prostată, arată un studiu apărut în 2011. De asemenea, în cazul femeilor se pare că această băutură scade riscul de cancer endomentrial cu 25%, după cum arată datele unui studiu apărut în Journal Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.