Visul – resursa ta de vindecare, ghidare și creativitate

O resursă fabuloasă de vindecare, ghidare și creativitate, visele ne conectează la câmpul de dincolo de mintea diurnă și aduc informații prețioase despre noi înșine și despre relații, soluții proaspete la ”probleme” cotidiene și o perspectivă nouă asupra vieții în general

C. G. Jung, Mircea Eliade sau Joseph Campbell au fost doar câțiva dintre cei care au intuit importanța uriașă a viselor, au lucrat cu ele, au descoperit și dimensiunea lor transpersonală și au navigat în universul vast al miturilor – intim legate de ”Timpul Visatului” despre care vorbesc aborigenii și nu numai.

Darurile lumii viselor

Darurile lumii viselor sunt de multe feluri. Ele au o valoare incontestabilă la nivel psihologic, pentru că ne învață mai multe despre noi înșine, despre tipare mentale și emoții – și în același timp au valoare imensă la nivel spiritual.

- Visele sunt ghizi, profesori extremi de eficienți în ceea ce privește înțelegerea mesajelor lor și integrarea acestora în viața de zi cu zi, cu scopuri, de multe ori, extrem de practice. Visele vorbesc despre noi înșine, așa cum suntem cu adevărat, sunt oglinzi prețioase și aliați în drumul către propriul Centru.

- Visele și imaginația reprezintă o sursă primară a creativității – și de creativitate e nevoie pentru o viața trăită cu sens, pentru o viață trăită cu bucurie și cu autenticitate. Și unde să găsim autenticitate dacă nu în propriile vise și în propria imaginație ?

- Visele sunt o poartă către autenticitate. Un Univers în sine, pe care umanitatea îl redescoperă.

- Visele ne vorbesc despre noi, despre dorințele Sufletului, despre ce ne dorim cu adevărat și despre ce e de făcut în sensul acesta; despre părți din noi și despre ce are nevoie corpul; despre relații și creativitate, trecut, prezent și viitor.

- Visele ne conectează la Câmpul de dincolo de minte și de personalitatea obișnuită; la vechi Tradiții pe care le reînvățăm, de care ne reamintim. Sunt sute și mii de povești – adevărate! – despre cum o anumită soluție a fost găsită în urma unui vis, o anumită carte s-a cerut scrisă în timpul unui vis, un anumit tablou a apărut pe lume tot în urmă unui vis. Despre relații vindecate cu persoane dragi de dincolo de Timp și indicii prețioase primite în timpul unui vis.

- Visele sunt vindecătoare prin excelență. În foarte multe feluri: la nivel simbolic, bineînțeles, dar de multe ori… literalmente.

Cum interpretăm un vis?

Un vis se poate explica pe sine, fără interpretări suplimentare.Visele vorbesc despre ce se întâmplă în corpul nostru sau despre starea de sănătate a unei persoane dragi, sau despre ce se întâmplă cu emoțiile noastre și sunt indicatoare ”vii” ale stării noastre prezente. Pentru că sunt libere de condiționările minții diurne, visele pot călători în trecut și viitor și pot aduce informații prețioase în ceea ce privește felul în care echilibrul poate fi menținut și mai ales, care sunt lucrurile de care avem nevoie pentru asta. Un vis poate arunca lumina asupra unei relații, sau ne poate înlesni comunicarea cu cei care au murit.

Un vis ne poate conecta la informații sau simboluri importante din alte culturi, la care nu ne știm conectați în mod conștient sau cu care nu avem o legătură în viață diurnă. Experiențele visului ne pot indică modul în care energia noastră vitală este blocată sau modul în care această se manifestă. Vă propun, în săptămânile care urmează, să înțelegem cum ne putem înțelege mai bine visele și cum le transformăm în resurse valoroase pentru viața noastră de zi cu zi.

Despre Ana Maria Ștefănescu

Ana Maria este trainer certificat (formator) cu o experiență de peste 12 ani în training și lucru cu oamenii, NLP Master Practitioner și terapeut transpersonal-formare de 2 ani în terapii transpersonale (2009-2011) certificat că și facilitator Respirație Holotropica și Respirația Inimii (RIRH) – Asociația de Terapii Transpersonale (ATT) din România (cu o specializare în lucru corporal în cadrul Grof Transpersonal Training, Spania, 2014) și are dublă formare în lucrul cu vise: este primul terapeut din România certificat ca și Dream Teacher (Robert Moss School of Active Dreaming – Franța și SUA, 2011-2013); și formare în Tibetan Dream Analysis (în cadrul Internațional Academy for Tradițional Tibetan Medicine – Faculty of Psychology & Dreams-2012).

