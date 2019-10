6 moduri în care sarcina îți schimbă corpul definitiv

Cu siguranță rolul de mamă te schimbă, dar nu numai în plan psihologic datorită responsabilității și afecțiunii pentru copilul tău, ci și la nivel fizic. Deși foarte multe modificări dispar după momentul nașterii, există și schimbări asociate cu sarcina care persistă pe termen lung.

Dacă te gândeai că vei fi exact la fel ca înainte după ce ai născut, să știi că există și schimbări permanente. De la purtarea unei alte mărimi la pantofi până la problemele dentare sau variațiile mărimii sânilor este esențial să știi cum îți poate modifica sarcina organismul pentru a te adapta și a te bucura de momentele petrecute cu bebelușul tău.



Iată la ce schimbări trebuie să te aștepți:



1. O nouă mărime la pantofi

„Această modificare este urmarea creșterii în greutate din timpul celor 9 luni și a fluctuațiilor hormonale. Femeile care pornesc de la o greutate normală vor avea între 11 și 16 kilograme în plus, iar această greutate nu va fi eliminată instant după momentul nașterii. Kilogramele suplimentare aplatizează talpa picorului, ceea ce înseamnă că sarcina poate determina creșterea cu cel puțin o unitate a mărimii la pantofi”, explică dr. Michael Cackovic, director al secției de obstetrică și ginecologie de la centrul medical al Universității Wexner.

„Și hormonul numit relaxină joacă un rol în cadrul acestui proces deoarece face ligamentele și oasele mai flexibile în tot corpul”, potrivit dr. Leena Nathan, ginecolog de la Universitatea din California. „Odată ce ai trecut la o nouă mărime la pantofi este cazul să te obișnuiești cu ea pentru că va fi permanentă, chiar și după ce vei elimina kilogramele acumulate”, spune dr. Cackovic.



2. Kilogramele în plus

Deși kilogramele acumulate în timpul sarcinii nu au de ce să devină permanente, cel puțin o parte din ele vor fi păstrate de majoritatea femeilor. „Una din 4 femei va avea cu 5kg în plus față de greutatea inițială la 12 luni după ce a născut. În plus, după nașterea fiecărui copil o femeie va acumula 2kg în plus față de greutatea precedentă. Deși nu pare prea mult, gândește-te la ce număr se poate ajunge după 4 sau 5 copii”, spune dr. Kathleen Rasmussen, profesor de nutriție maternă de la Universitatea Cornell.



3. Schimbări la nivelul vaginului

„Probabil că nu va fi o surpriză faptul că după naștere dimensiunile vaginului nu vor fi identice cu momentul anterior sarcinii. Deși în mod teoretic vaginul ar trebui să se contracte și să revină la dimensiunile precedente, foarte multe femei semnalează modificarea permanentă a dimensiunilor. , spune dr. Alyssa Dweck, ginecolog din New York.



4. Incontinența urinară

„Chiar dacă nu toate femeile vor avea probleme cu incontinența, o naștere naturală crește foarte mult riscurile pentru că poate deteriora terminațiile nervoase de la nivelul vezicii urinare și poate cauza inclusiv prolapsul mușchilor pelvici. Și cezariana te predispune la incontinență urinară. Femeile afectate trebuie să practice exerciții Kegel pentru a fortifica mușchii pelvici”, spune dr. Cackovic.



5. Pierderea dinților

În cadrul unui studiu realizat în 2017 asupra a 2.635 de femei s-a constatat că cele care au avut mulți copii au pierdut și un număr suplimentar de dinți. Astfel, femeile cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani cu un singur copil au pierdut în medie 2 dinți, în timp ce mamele cu 2 copii au pierdut 4 dinți. Pentru femeile cu 4 sau mai mulți copii s-a ajuns la 7 dinți pierduți. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru nu este clar, participantele având o frecvență identică a controalelor stomatologice.

Se consideră că umflarea gingiilor creată de circulația intensificată a sângelui în timpul lunilor de sarcină sau acidul format în urma vomei și a grețurilor matinale uzează smalțul dentar și favorizează acumularea bacteriilor.



6.

Sânii femeilor trec prin numeroase schimbări în timpul sarcinii și după naștere. „La început sânii devin mai mari pentru că țesutul adipos inactiv este înlocuit cu țesut funcțional, dar nu va fi ceva permanent. După ce încetează alăptarea țesutul funcțional se va atrofia pentru că nu mai este utilizat și nici nu va fi înlocuit imediat de grăsimi”, spune dr. Cackovic.

De asemena, sânii se pot lăsa, iar dacă se întâmplă acest lucru nu vor reveni la forma inițială pentru că lăsarea este cauzată de întinderea ligamentelor și epuizarea elastinei care susține țesutul adipos de la nivelul sânilor. Potrivit specialiștilor, obezitatea, fumatul și sarcinile multiple agravează lăsarea sânilor, dar alăptarea are o influență neutră.