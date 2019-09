Fecioara este cunoscută drept o persoană înțeleaptă, conservatoare și critică. Dar, ea este și foarte amuzantă, inteligentă și generoasă. Conform astrologiei, simbolul acestei zodii este o fecioară, dar asta nu înseamnă că persoană născută sub acest semn nu are experiență sexuală sau că nu are o latură senzuală a personalității ei. Fecioară știe multe, e foarte educată și însetată după cunoaștere. Îi place să studieze, să cerceteze și să descopere toate răspunsurile la întrebările care o macină. Ea tinde să fie foarte organizată, atentă la detalii și fiabilă.Dacă o Fecioară face o promisiune, cu siguranță se va ține de ea.Acest semn zodiacal este extrem de talentat. Poate fi un actor sau un scriitor de excepție, dar și regizor, muzician sau fotograf. Da, Fecioara poate fi critică, dar de cele mai multe ori, persoana cu care este cea mai critică este ea însăși. Ea vrea întotdeauna să muncească și să se îmbunătățească.Nu subestima niciodată o Fecioară, pentru că dacă o faci, o vei pierde din viața ta.