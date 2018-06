7 zodii care cred că au întotdeauna dreptate

Nu există nimic mai rău pe lumea asta decât o persoană care crede că are întotdeauna dreptate!

Iată 7 zodii care au această atitudine şi de care trebuie să te fereşti:

Cu siguranţă cunoşti acea catagorie de oameni care continuă să îşi susţină punctul de vedere chiar şi atunci când li se aduc dovezi că nu au dreptate.Berbecul nu dă niciodată înapoi, chiar dacă i se aduc dovezi clare că se înşală. Nu trebuie să te aştepţi de la el să se răzgândească. În timp ce alte zodii ar putea să recunoască într-un final dacă se pune presiune pe ele, Berbecul nu este una dintre ele. Este epuizabil să comunici cu el.Nativul din Gemeni este un monstru cu două capete. Faptul că are o personalitate duală îl face să creadă pe de-o parte că are mereu dreptate, iar pe de altă parte nu simte acelaşi lucru. Din păcate, cea de-a doua latură a sa nu va ieşi niciodată la iveală când vine vorba de o bătălie.Natura încăpăţânată a Taurului îl face pe acesta să creadă că are întotdeauna dreptate. Dar, datorită mentalităţii lor şi semnului său de pământ, el are capacitatea de a recunoaşte că se înşală după ce i s-au prezentat dovezile.Peştii nu te vor face să îţi baţi capul prea mult cu ei, spre deosebire de alte zodii. Ei nu îşi susţin ideile la infinit pentru că cred că au dreptate, ci pentru că de multe ori simt că nu se fac auziţi, iar asta îi frustrează.Există un singur lucru care îl face pe un Leu să creadă că are mereu dreptate, şi anume mândria. Mândria, deşi este o calitate superioară la unii, este una de coşmar pentru alţii, pentru că au prea multă. Acest lucru se întâmplă şi în cazul Leului. Deşi ar fi capabil să recunoască atunci când greşeşte, el nu îţi va da niciodată satisfacţia de a câştiga.Motivul pentru care Racul crede că are mereu dreptate este pur şi simplu pentru că e prea emotiv să recunoască că a greşit. Când cineva recunoaşte că greşeşte, acest lucru implică scuze şi justificări. Racul nu procedează astfel pentru că e prea mult pentru el. Deci, în schimb, el crede că are întotdeauna dreptate pentru a evita să se pună în centrul scenei pentru a admite greşeala.Deşi Balanţa este ultima pe această listă, această trăsătură enervantă a ei trebuie luată foarte în serios. De ce? Pentru că pentru ea e mai mult un joc. Iubirea ei pentru manipulare este ceea ce o face să acţioneze ca şi când are dreptate, chiar şi atunci când a realizat că a greşit.