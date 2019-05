5 zodii statornice pe care te poţi baza pentru o relaţie de lungă durată

Care sunt cele mai statornice zodii pe care te poţi baza pentru o relaţie de lungă durată?

Spre exemplu, îţi poate spune dacă persoană cu care te întâlneşti e potrivită pentru tine sau dacă partenerul tău actual te va face fericit toată viaţa. De asemenea, zodia poate stabili dacă persoana respectivă este predispusă să aibă relaţii de durată sau simple aventuri!În timp ce unele zodii pot fi extrem de independente şi luptă pentru libertatea lor, altele sunt dispuse să facă compromisuri şi să depună eforturi în ceea ce priveşte colaborările amoroase pe termen lung. De asemenea, unele semne zodiacale se simt cel mai bine singure, în timp ce altele preferă să aibă mereu companie.Taurul este o persoană practică şi hotărâtă care caută un partener care dă sens vieţii lui. Ca semn fix, el poate fi rezistent la schimbare, ceea ce înseamnă că tinde să caute pe cineva interesat de ceva pe termen lung. Odată ce găsesc combinaţia potrivită de pasiune şi stabilitate, el va face tot posibil ca relaţia să funcţioneze. Din moment ce e condus de Venus, planeta iubirii şi a romantismului, Taurul este un partener ideal. Este atent cu cel de lângă el şi face multe cadouri. Acesta este modul în care îşi exprimă iubirea şi prin care păstrează viu romantismul.Racul este foarte sensibil şi conectat la sentimentele sale. Deci, el nu îşi va irosi energia într-o relaţie care nu are un viitor. El tinde să aibă relaţii profunde şi caută siguranţă şi stabilitate emoţională. Racul este semnul căminului şi al familiei, astfel încât acesta va acorda întotdeauna prioritate acestui aspect mai presus de orice altceva.Balanţa este condusă de Venus şi este ascociată cu parteneriatul.Din acest motiv, să se implice într-o relaţie este un lucru foarte important pentru el. El are tendinţa să se îndrăgostească de ideea de a fi îndrăgostit, prin urmare, are tot ce e necesar pentru a menţine romantismul într-o relaţie de lungă durată. Încearcă pe cât posibil să stea deoparte de urcuşurile şi coborâşurile tipice din orice relaţie, preferând ca lucrurile să fie într-un echilibru perfect. Este şarmant şi as în flirt. Cu toate acestea, infidelitatea nu e pentru ea.Scorpionul este un semn fix, ceea ce înseamnă că odată ce se implică într-o relaţie, el tinde să facă tot ce poate pentru ca aceasta să reziste în timp. Ba chiar are tendinţa de a rămâne într-o relaţie mult după ce data de expirare a trecut.E posibil ca el să nu caute intenţionat relaţii pe termen lung, dar le obţine atunci când găseşte pe cineva în care poate avea încredere. Are nevoie de siguranţă emoţională şi caută un partener cu care să împărtăşească cele mai profunde gânduri ale sale.Capricornul se poate descurca foarte bine şi de unul singur. Dar, nativii din această zodie care caută o relaţie, privesc acest lucru ca pe un obiectiv. Când un Capricorn are un scop, el va face tot ce poate pentru a-l atinge. El apreciază structura socială a unui parteneriat pe termen lung şi a căsătoriei. Nu e genul care să grăbească lucrurile, pentru că e foarte atent în cine îşi investeşte timpul şi energia.