5 zodii care suferă de ipohondrie

Aceste semne zodiacale sunt convinse că au probleme grave de sănătate!

Care sunt zodiile care suferă de ipohondrie?

Un hipocondriac este o persoană care devine excesiv de anxioasă atunci când vine vorba de sănătate. El crede frecvent că este bolnav, fără să aibă un diagnostic oficial.Din păcate, pentru zodiile care suferă de ipohondrie, internetul nu este cel mai bun prieten al lor şi le poate agrava obsesia. Unii oameni pot petrece ore în şir vizionând videoclipuri pe YouTube sau petrec prea mult timp pe forumuri în căutarea unor boli care se potrivesc simptomelor lor.Deşi majoritatea nu sunt medici, ei se autodiagnostichează şi, de regulă, sunt foarte departe de adevăr. Una dintre problemele lor, chiar dacă sunt convinşi că sunt bolnavi, este că nu vor merge la un doctor sau că vor merge la prea mulţi. Cu toate acestea, există momente când un hipocondriac primeşte un diagnostic clar şi, atunci, se simte imediat eliberat, dar, după un timp, temerile vor reapărea. Hipocondria este o tulburare psihologică, iar o persoană care suferă de această afecţiune trebuie să primească ajutor de la un profesionist în domeniu. Nu îi poţi spune unui hipocondru că nu e bolnav şi să te aştepţi ca el să se vindece!Fecioara se gândeşte întotdeauna la ce e mai rău, lucru care o face să fie candidatul perfect pentru hipocondrie. Nu este niciodată vorba doar despre un strănut sau despre o banală indigestie, este ceva mult mai grav pentru ea. Din moment ce este atât de pricepută la cercetare, ea va găsi rapid un diagnostic şi un tratament. Pe de altă parte, Fecioara are tendinţa de a avea foarte mare grijă de ea şi de a face o mulţime de verificări ale corpului şi semnelor ei vitale. De asemenea, se preocupă să facă sport, să petreacă timp în aer liber şi să fie atentă la ceea ce mănâncă.Racul tinde să fie genul de hipocondriac care se simte bine, dar care e convins că se poate îmbolnăvi în orice moment. El e în stare de alertă ridicată şi, dacă aude pe altcineva că are anumite simptome, atunci se va simţi brusc rău. Racului îi pasă foarte mult de cei din jurul lui şi vrea să le fie alături atunci când se îmbolnăvesc, dar se va alege cu anxietate dacă îi va intra în cap ideea că boala respectivă este contagioasă. Cel mai bine pentru el este să stea departe de bolnavi şi să le ofere sprijin de la distanţă.Pe cât de optimist este, pe atât de pesimist devine atunci când transformă un simptom banal într-o boală teribilă. Diferenţa dintre un Capricorn şi alte zodii care suferă de ipohondrie este aceea că el îşi ţine problemele doar pentru el însuşi. Acest lucru îi alimentează şi mai tare obsesia şi îi înrăutăţeşte starea.El este foarte priceput în rezolvarea problemelor, cu excepţia acestui caz.Peştii sunt genul de hipocondriaci care cred că e ceva în neregulă cu ei, dar care încearcă să îşi scoată această bănuială din minte. Când nu mai pot ignora această problemă, ei vor apela la medicina alternativă. Sunt mereu pro tratamente noi şi inedite. Ei sunt foarte sensibili, aşadar atunci când cred că sunt bolnavi, întreaga lor fiinţă va fi afectată.Balanţa are o înclinaţie spre hipocondrie, probabil pentru că este foarte conştientă de sine şi de sentimentele sale în orice moment. Aceasta poate fi manipulativă şi se poate folosi de bolile şi simptomeele ei ca o modalitate de a atrage atenţia şi simpatia celor din jur. Nu îi place neapărat rolul de victimă, ci doar se foloseşte de asta pentru a obţine ceva bun pentru ea.