8 motive pentru care părul tău este uscat şi aspru

Vârfurile despicate, tendința de încurcare și lipsa de strălucire. Acestea sunt numai câteva dintre trăsăturile părului uscat, de care în mod sigur vrei să scapi.

Folosești tehnici agresive de coafare și colorare

Te speli prea des pe cap

Te poți confrunta cu o ciupercă numită Malassezia furfur

Ar putea fi o problemă hormonală

Apelezi prea des la tratamente pentru netezire

Te expui prea mult la soare

Îți pieptăni părul ud

Cauza este una internă

Dar care este motivul pentru care părul tău este aspru și foarte uscat? Potrivit specialiștilor, există mai multe cauze care determină uscarea și degradarea părului. Iată care sunt acestea:De obicei, principala cauză pentru care părul tău este uscat și aspru este folosirea excesivă a procedeelor de coafare sau colorare. Temperaturile ridicate ale foehnului, ondulatorului sau plăcii pentru îndreptarea părului îți degradează iremediabil podoaba capilara. De asemenea, tratamentele chimice așa cum sunt decolorarea sau permanentul pot sa deterioreze structura firelor de par, rezultatul fiind un păr uscat, casant și lipsit de strălucire.Din fericire, soluția este simplă în acest caz. Tot ce trebuie să faci este să-ți protejezi cât mai mult părul și să eviți folosirea unor astfel de proceduri. În același timp, tratează-ți părul cu măști și seruri hidratante pentru a-i reda strălucirea și elasticitatea."O zi sau două de pauză între șamponări este soluția ideală pentru anumite texturi de păr pentru că permite menținerea uleiurilor naturale ale părului care combat deshidratarea", declară medicul dermatolog Mariana Atanasovski pentru purewow.com. Dacă te speli prea des pe cap sau folosești un șampon care conține mult detergent, părul tău va deveni uscat și aspru."Această ciupercă se dezvoltă cel mai bine în mediu uscat (motiv pentru care apare mai des iarna) și face ca scalpul și anumite zone ale feței, precum sprâncene, pleoape sau pliurile din jurul nasului să se descuameze", spune medicul dermatolog Dhaval Bhanusali. Mătreața are ca rezultat și efectul de păr uscat. Pentru a combate această ciupercă, folosește un șampon antimătreață sau un șampon prescris de medicul dermatolog, care conține de obicei ketoconazol."Piluele anticoncepționale, sarcina și menopauza produc toate modificări fiziologice la nivelul organismului care pot avea efecte adverse asupra părului, inclusiv deshidratarea părului și lipsa elasticității", spune medicul Elizabeth Bahar Houshmand."Prea multe tratamente pentru netezirea și îndreptarea părului, realizate într-o perioadă prea scurtă de timp, îți pot lăsa părul deshidratat.Aceste tratamente netezesc părul și îl fac strălucitor, dar dacă sunt realizate prea des duc la acumularea pe firele de păr de proteine precum cheratina. Din această cauză părul poate deveni uscat și casant. Încearcă să te limitezi la nu mai mult de două tratamente pe an", recomandă Dr. Houshmand."Expunerea la razele UV face părul uscat și casant. Printre opțiunile de protecție se numără purtarea pălăriei, evitarea expunerii la soare între orele 11 - 14 și folosirea unui spray cu SPF pentru păr. În acest fel nu doar că îți vei proteja părul și îl vei menține sănătos și strălucitor, dar în același timp îți vei proteja și scalpul", declară dermatologul Jennifer S. Kitchin."Părul este predispus la rupere când este ud.Nu înseamnă neapărat că îți va usca părul, dar va lăsa vârfurile casante și va duce la ruperea părului pe lungime. În loc să perii părul ud, folosește un pieptăne pe care ai aplicat puțin balsam leave-in", spune Dr. Houshmand."Deși părul uscat este cauzat cel mai des de factori externi (tratamente chimice, coafarea la temperaturi ridicate et.), este important să elimini și posibile cauze interne precum hipotiroidism sau deficiențe de vitamine", spune medicul dermatolog Susan Bard. În acest caz, medicul dermatolog îți va recomanda investigațiile necesare și tratamentul de care ai nevoie pentru a-ți recăpăta frumusețea părului.