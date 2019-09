5 zodii care reuşesc să facă tot ce îşi propun. Sunt foarte eficiente!

Dacă o persoană eficientă promite să facă ceva, poţi fi sigur că o va face imediat, nu mâine sau peste o săptămână.

Care sunt cele mai eficiente zodii?

Capricorn

Fecioară

Balanţa

Leu

Rac

Ea nu pierde timpul şi nici nu stă să aştepte pe altcineva să o salveze. Trebuie să ai un anumit tip de personalitate pentru a fi astfel. Oamenii productivi deţin controlul absolut asupra sentimentelor şi au tendinţa de a şi le exprima într-un mod adecvat şi la momentul potrivit. Când eşti eficient, pui preţ pe organizare, astfel încât să ştii întotdeauna unde găseşti ce ai nevoie.Aceste zodii nu pierd timpul cu discuţii inutile, nu spun poveşti prea lungi şi nu se dau în spectacol. În schimb, sunt hotărâte să-şi atingă obiectivele rapid!Capricornul are multe calităţi care merg mână-n mână cu eficienţa: e muncitor, disciplinat şi conştiincios. E eficient pentru că îşi foloseşte bine timpul. Dacă are ceva de făcut, nu amână, ci o face cât mai repede. El e conştient de timpul necesar pentru a face ceva şi îşi calculează perfect astfel încât să se încadreze în program. Dacă e întrerupt de un apel care pare că va dura mai mult, el îl va încheia pentru a reuşi să finalizeze ce şi-a propus.Fecioara e meticuloasă, harnică şi ştie cât de important este să menţină lucrurile la locul lor. Nu pierde timpul căutând lucruri, pentru că ea are tot ce îi trebuie, atunci când îi trebuie. E precum un bucătar care are toate ingredientele pregătite pentru reţetă. Casa şi biroul Fecioarei sunt foarte bine organizate. Ea ştie că dacă îşi ia câteva minute pentru a pune lucrurile la loc, va scuti mult mai multe doar încercând să găsească ceva.Balanţa este eficientă pentru că este capabilă să-şi gestioneze dispoziţia şi sentimentele. Acest tip de control emoţional ajută la prevenirea oricăror întârzieri, amânări sau anulări. De asemenea, ea găseşte un echilibru între carieră şi viaţa privată, astfel încât energia ei să nu fie epuizată inutil. Ea cunoaşte importanţa vacanţelor, îngrijirii de sine şi somnului. Ştie că dacă se simte bine, va fi în stare să-şi ducă toate sarcinile la bun sfârşit.Leul ştie că nu poate face întotdeauna totul singur şi să fie şi eficient, aşa că deleagă sarcinile. Când oamenii văd un lider puternic precum el, care ştie ce trebuie făcut pentru rezultate bune, atunci rezultatele bune vor veni. Nu poţi să fii productiv şi să îţi faci treaba la termen dacă te simţi copleşit.Uneori, persoanele pe care le deleagă sunt mai bune în treaba respectivă decât el. Leul îşi păstrează sarcinile pe care ştie că le poate face bine şi le atribuie pe celelalte altora în funcţie de talentele lor. Bineînţeles, sub o urmărire atentă.Racul îşi planifică ziua, astfel încât să ştie ce are de făcut şi cât timp alocă fiecărui lucru. Dacă e părinte, acesta are în vedere tot ce trebuie să facă copilul lui, cum ar fi meditaţiile sau ora de dans. Uneori, acesta trece programul pe un panou, astfel încât să fie vizibil pentru toată lumea din familie şi să-l conştientizeze. Îi place să aibă un plan, pentru că lucrurile sunt mai uşor de realizat astfel.