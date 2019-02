Cum te face fumatul să îmbătrânești mai repede

Există un avertisment pe fiecare pachet de țigări, deoarece fumatul este periculos pentru sănătatea ta. Știai că fiecare organ este supus unui risc de câte ori fumezi?

Există peste 600 de ingrediente într-o țigară, care pot genera mii de substanțe chimice atunci când țigara este aprinsă. Cele mai multe substanțe chimice sunt otrăvitoare, în timp ce 69 dintre ele au fost corelate cu riscul de cancer. Iată câteva modalități prin care fumatul te face să îmbătrânești mai repede!





Moduri în care fumatul te face să îmbătrânești mai repede





1. Cercuri negre sub ochi și probleme cu vederea





Vaporii nocivi din tutun pot avea un impact negativ asupra producției de colagen din organism. În acest fel, procesul de îmbătrânire este accelerat atunci când fumezi și ești predispus să faci mai repede riduri și linii fine. Pielea ta se deshidratează din cauza unei producții scăzute de colagen. În cele din urmă, acest lucru duce la formarea de cercuri negre sub ochi. În plus, fumătorii au un somn de o calitate scăzută, iar acest lucru duce la cercuri negre sub ochi și cearcăne. În ceea ce privește problemele cu vederea, fumatul crește riscul degenerescenței maculare, sindromul ochilor uscați, glaucomului, cataractei și retinopatiei diabetice. Celulele din jurul ochilor se descompun treptat din cauza toxinelor din nicotină. Așa că apar problemele cu vederea și s-ar putea să te confrunți cu boli precum cataracta, chiar dacă ești tânăr.





2. Pete de vârstă





Petele cauzate de vârstă pot fi negre, maro sau gri și apar de obicei de la expunerea la soare și înaintarea în vârstă. Dar fumătorii s-ar putea confrunta cu această afecțiune a pielii din cauza lipsei de substanțe nutritive. Deși nu este nimic periculos în legătură cu petele de vârstă, unii oameni vor să le trateze, deoarece le afectează aparențele. Pigmentarea, uscarea pielii și cercurile negre de sub ochi te pot face să arăți mai bătrân decât ești.





3. Subțierea, căderea și albirea părului





Nicotina deteriorează, de asemenea, compoziția foliculilor de păr, în același mod în care afectează sănătatea pielii.Ca urmare, firul de păr se va subția, va cădea sau se va albi, așa că vei arăta mult mai în vârstă. Studiile au arătat că fumatul este corelat cu procesul de chelire la bărbați și cu subțierea firului de păr la femei. În plus, părul tău va ajunge să fie fragil și uscat, deoarece nu obține suficieți nutrienți. Fumatul îți poate face și părul să miroasă. Toate aceste modificări nu îți vor complimenta aspectul, așa că este mai bine să renunți la acest obicei cât mai repede.





4. Vergeturi





Vergeturile apar în general după o creștere sau o scădere rapidă în greutate. Aceste linii roșii care se transformă treptat în dungi gri pe piele pot da un aspect urât. De asemenea, poți dezvolta vergeturi dacă ești fumător, chiar dacă nu există modificări ale greutății tale. Acest lucru se întâmplă deoarece pielea își pierde elasticitatea și rezistența, ca rezultat al deteriorării pe care o produce nicotina în cazul țesuturilor și fibrelor.Vergeturile vor fi mai proeminente pe șolduri și coapse, unde pielea nu este întinsă.





5. Cicatrici vizibile și răni mai greu vindecabile





Nicotina duce la vasoconstricție. Vasele de sânge devin prea înguste, limitând astfel distribuția nutrienților adecvați în corp. Apare ceea ce experții numesc ischemie tisulară sau probleme cu vindecarea țesutului pielii atunci când ești rănit. Va dura mai mult până se vindecă rănile și cicatricile, indiferent dacă acestea au fost rezultatul unei infecții, al unei traume sau al unei proceduri chirurgicale. Cicatricile vor părea mai mari și mai roșii în comparație cu cele ale persoanelor care nu fumează. Iar acest lucru complică procesul intervenției chirurgicale reconstructive sau plastice, deoarece procesul de vindecare de după poate fi mai complicat.