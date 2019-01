Beneficiile uleiului de măceșe pentru ten. Cum să-l folosești

Uleiul de măceșe este un remediu natural cu adevărat miraculos pentru piele.

Efectele sale benefice pentru ten sunt oferite de numeroasele vitamine, minerale și oligoelemente conținute, printre care acizii grași, vitamina E, vitamina C și betacaroten, o formă a vitaminei A.

Iată care sunt beneficiile uleiului de măceșe pentru ten și cum să-l folosești:





Uleiul de măceșe reduce ridurile și oferă fermitate pielii

Uleiul de măceșe are proprietăți antiîmbătrânire datorită efectelor sale antioxidante. Conține vitamina A și vitamina C, antioxidanți care combat ridurile și liniile fine. Aceste două vitamine sunt importante pentru producția și dezvoltarea noilor celule. De asemenea, stimulează fibroblastele, celulele responsabile pentru dezvoltarea țesuturilor care mențin pielea fermă și sănătoasă.

Amestecă un mililitru de ulei de măceșe cu o picătură de ulei esențial de mușcată. Masează pe piele de două ori pe zi. Poți amesteca o cantitate mai mare de ulei, păstrând proporția. Uleiul se păstrează la frigider, într-o sticluță de culoare închisă.





Uleiul de măceșe hidratează intens pielea

Pentru că are un conținut ridicat de acizi grași esențiali, uleiul de măceșe este excelent pentru hidratarea pielii. Penetrează cu ușurință straturile profunde ale pielii datorită faptului că vitamina A are molecule suficient de mici. În acest fel crește nivelul de hidratare. Datorită faptului că este o sursă naturală de vitamina E, uleiul de măceșe are efect antiinflamator și antioxidant, care calmează și hidratează pielea uscată și sensibilă.

Uleiul de măceșe este catalogat ca fiind "ulei uscat" pentru că se absoarbe rapid în piele. Poți aplica direct pe piele, masând delicat.





Estompează cicatricile

Acizii grași esențiali din uleiul de măceșe îmbunătățesc aspectul pielii și reduc cicatricile și semnele de pe piele. Stimulează în același timp regenerarea pielii la nivel celular. Uleiul de măceșe este o sursă naturală de acizi grași omega 3, 6 și 9, ceea ce ajută la vindecarea pielii afectate și la reducerea cicatricilor.





Uleiul de măceșe reduce aspectul petelor pigmentare

Datorită conținutului de licopen, care este un antioxidant puternic, uleiul de măceșe îmbunătățește textura pielii și oferă protecție împotriva îmbătrânirii premature.Betacarotenul este un alt ingredient care protejează pielea de efectele nocive ale radicalilor liberi și reduce apariția petelor pigmentare. Vitamina A din uleiul de măceșe stimulează procesul de reînnoire celulară și îmbunătățește astfel textura pielii și îi uniformizează culoarea.

Pentru a estompa petele de pe ten, amestecă 5 ml de ulei de măceșe cu 3 picături de ulei esențial de lavandă. Aplică pe ten de două ori pe zi și masează delicat.





Uleiul de măceșe exfoliază delicat pielea și tratează acneea

Dacă te confrunți cu acnee sau cu cicatrici provocate de acnee, uleiul de măceșe poate fi remediul excelent pentru tine. Penetrează profund pielea și eliberează porii. Vitaminele C și A elimină celulele moarte de piele și curăță porii în profunzime, ceea ce scade riscul formării unor imperfecțiuni precum puncte negre, comedoane și coșuri.

Pentru a preveni apariția acneei, amestecă 2 ml de ulei de măceșe cu 2 picături cu ulei din arbore de ceai. Uleiul esențial din arbore de ceai are proprietăți antibacteriene, eliminând bacteriile care provoacă apariția coșurilor.





Reduce rozaceea

Rozaceea este o afecțiune caracterizată prin apariția petelor roșii la nivelul tenului, cauzate de lărgirea vaselor subțiri de sânge numite capilare.Uleiul de măceșe are proprități antiinflamatoare și reduce aspectul de piele iritată. De asemenea, acizii grași din acest ulei natural hidratează și calmează pielea afectată de rozacee.





Uleiul de măceșe estompează cearcănele și pungile de sub ochi

Datorită conținutului de vitamina C, uleiul de măceșe este un remediu eficient pentru tratarea pungilor de sub ochi și pentru estomparea cearcănelor. Are efecte antioxidante și antiinflamatoare care reduc inflamația la nivelul pielii sensibile de sub ochi.

Amestecă două linguri cu ulei de măceșe și două linguri cu gel de Aloe vera. Aplică o cantitate mică pe piele, insistând în special asupra zonei de sub ochi. Lasă amestecul să se absoarbă în piele. Repetă tratamentul de două ori pe zi.