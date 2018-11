6 remedii naturale pentru curățarea tenului în profunzime

Nu ai nevoie de produsele scumpe din comerț pentru a avea un ten sănătos și frumos. Descoperă remediile naturale pentru curățarea tenului în profunzime.

În afara măștilor și tratamentelor, poți folosi ingredientele naturale și pentru a curăța în profunzime tenul și a elimina impuritățile, urmele de machiaj sau celulele moarte de piele. Iată câteva soluții naturale pe care să le încerci





Curățarea tenului folosind ulei de cocos

Uleiul de cocos are proprietăți antibacteriene și antifungice, este intens hidratant și are capacitatea de a dizolva orice urmă de farduri sau murdărie. Dar nu este recomandat să-l folosești dacă ai tenul acneic pentru că are o consistență grasă.

Cum să-l folosești: Aplică o cantitate mică de ulei de cocos pe față (aproximativ cât două boabe de mazăre). Lasă să acționeze timp de 30 de secunde. Pune pe față un prosop înmuiat în apă caldă, care are rolul de a deschide porii. Așteaptă în jur de 15-30 de secunde, apoi șterge tenul cu grijă folosind prosopul umed.





Curățarea tenului cu oțet de mere

Unul dintre cele mai importante beneficii ale oțetului de mere este acela de a echilibra pH-ul pielii. În același timp, reduce acneea, elibereazp porii și ajută pielea să se mențină hidratată. Dar pentru că are o aciditate mare, în jur de 9 grade, oțetul de mere din comerț nu se aplică niciodată nediluat pe piele! Amestecă o parte de oțet cu două părți de apă pentru a-l dilua. Aplică pe tenul curat folosind o dischetă din bumbac, apoi folosește o cremă hidratantă. Oțetul de mere curăță porii în profunzime, prevenind formarea comedoanelor și punctelor negre.





Soluție pentru curățarea tenului cu miere și lămâie

Mierea și lămâia formează împreună un produs natural pentru curățarea tenului cu proprietăți emoliente și dezinfectante. Mierea are un efect natural antibacterian și conține numeroși antioxidanți care au rolul de a preveni apariția prematură a ridurilor. Zeama de lămâie este folosită des în tratamentele naturiste de înfrumusețare datorită faptului că are un conținut mare de vitamina C, care este un antioxidant puternic.

Amestecă două lingurițe cu miere cu o linguriță cu zeamă de lămâie.Pune puțin amestec în palme și aplică un strat subțire pe față și gât. Lasă să acționeze până când se usucă, apoi clătește-te cu apă călduță.





Curățarea tenului folosind iaurt

Iaurtul este un ingredient natural excelent pentru curățarea tenului deoarece este bogat în acid lactic și proteine. Acești compuși funcționează perfect împreună, astfel încât tu să obții tenul perfect la care visezi. Aplicat cu regularitate, acidul lactic exfoliază delicat pielea, eliminând celulele moarte. Proteinele din iaurt micșorează porii, reduc liniile fine și hidratează intens.

Masează delicat pe piele puțin iaurt simplu. Lasă să acționeze timp de cinci, zece minute, apoi clătește-te cu apă călduță.





Curățarea tenului cu ulei de măsline

În antichitate, romanii foloseau uleiul de măsline în locul săpunului pentru a-și curăța corpul. Pentru că dizolvă murdăria, impuritățile și orice urmă de machiaj, chiar și pe cel de tip waterproof, uleiul de măsline este excelent pentru curățarea tenului în profunzime.Este intens hidratant, are proprietăți antioxidante și grăsimi benefice omega 3 care vindecă pielea iritată.

Aplică ulei de măsline pe ten, lasă să acționeze timp de 30 de secunde, apoi șterge folosind un prosop curat înmuiat în apă caldă. Clătește-te cu apă călduță și șterge-te cu un prosop uscat.





Curățarea tenului cu struguri

Studiile au arătat că resveratrolul din struguri are un puternic efect antioxidant, protejând celulele pielii de efectele nocive ale radiaților UV. Strugurii conțin și vitamina C, care este recunoscută pentru stimularea produției de colagen, proteina ce oferă pielii elasticitate și un aspect tânăr.

Pisează bine câteva boabe de struguri într-un bol mic. Înmoaie o dischetă din bumbac în sucul obținut și aplică pe față și gât. Lasă să acționeze până când se usucă, apoi clătește-te cu apă rece și tamponează pielea cu un prosop uscat.