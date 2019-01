3 combinații de ingrediente pe care să nu le aplici niciodată împreună

Diferitele straturi de produse cosmetice pot fi compatibile sau nu, în funcție de ingrediente. Precis ai văzut că lista este foarte lungă și, chiar dacă rezolvă fiecare câte o problemă, împreună pot cauza rezultate nedorite.

Majoritatea produselor cosmetice au un cocteil de ingrediente și este foarte ușor să pui câte puțin din diferite variante din dorința de a obține tenul perfect. Deși poate crezi că este bine să folosești cât mai multe produse pentru a contracara imperfecțiunile și semnele trecerii timpului este posibil ca straturile de produse să nu fie compatibile între ele.

În cazul în care nu folosești produse din aceeași gamă, aceasta find situația cel mai des întâlnită, contează foarte mult să citești care sunt ingredientele active din fiecare produs pentru a te asigura că nu exagerezi. Dacă nu ești atentă la ingrediente este foarte probabil să te confrunți cu pielea iritată sau inflamată.

„De obicei compușii din cadrul unui produs au un efect sinergic util pentru că a fost testată și reglată concentrația lor pentru a se obține un efect benefic”, spune dr. Stanley Kovak, dermatolog. „Din momentul în care folosești două sau chiar trei produse unul după altul, conținutul fiecăruia va avea concentrații diferite ale ingredientelor incluse și ai putea avea parte de efecte adverse neprevăzute”, continuă acesta.



Iată care sunt combinațiile de ingrediente pe care trebuie neapărat să le eviți:



1. Retinol și acid glicolic

Dacă obiectivul tău este să obții un ten luminos, strălucitor și fără pete sau dacă vrei să reduci semnele lăsate de acnee sau gravitatea leziunilor inflamate, cu siguranță știi că retinolul și acidul glicolic pot face acest lucru. Deși este adevărat că amândouă ingredientele sunt esențiale în rutina de îngrijire a tenului afectat de acnee sau de semnele trecerii timpului, nu este recomandat să le utilizezi împreună pentru că rezultatul va fi un ten cu aspect tern, foarte deshidratat. „Dacă vei aplica o cantitate prea mare din aceste două ingrediente vei provoca sensibilitate la lumina soarelui și uscare excesivă. Este deranjant să ai chiar și un singur produs care usucă tenul, dar dacă le combini pe amândouă vei avea o rețetă sigură pentru pielea care strânge, se irită, se înroșește și are nevoie urgentă de hidratare”, explică dr. Kovak.

Dacă vrei neapărat să le păstrezi pe amândouă, cel puțin nu le aplica simultan.Ajustează-ți ritualul de îngrijire zilnică astfel încât să folosești acidul glicolic dimineața, iar retinolul seara, având în vedere faptul că lumina soarelui va neutraliza efectele benefice ale retinoizilor. În acest vei preveni uscarea tenului și nu vei avea probleme din cauza liniilor fine cauzate de deshidratare sau descuamare.



2. Retinol și peroxid de benzoil

Retinolul este considerat de mult timp ca fiind remediul ideal pentru o varietate de probleme dermatologice, de la petele pigmentare până la textură și elasticitate. Cu toate acestea, nu va funcționa în orice combinație de ingrediente. Este posibil ca restul produselor din cadrul ritualului tău de îngrijire să interacționeze negativ cu retinolul.

„Majoritatea retinoizilor usucă pielea, iar în momentul în care îi combini cu agenți care accentuează acest efect cum este și peroxidul de benzoil sau un conținut ridicat de alcool, retinolul va irita pielea mai mult decât de obicei”, explică dr. Suneel Chilukuri, dermatolog din Boston. „Consecința este faptul că pacienții observă o agravare a acneei, psoriazisului și a eczemei ca urmare a combinării celor două ingrediente”, continuă acesta.

Dacă ai de gând să folosești retinol este recomandat să aplici mai întâi o cremă hidratantă pentru a favoriza absorbția optimă și a proteja pielea împotriva iritațiilor.



3.

Vitamina C este o alegere utilă pentru un ten împrospătat, cu un aspect strălucitor și odihnit. De asemenea, înlătură petele pigmentare și uniformizează nuanța tenului. Conține o cantitate ridicată de antioxidanți, dar pentru a obține beneficiile la suprafața pielii este esențială stabilizarea moleculelor. „Vitamina C este constituită din molecule instabile și oxidează foarte rapid. Majoritatea producătorilor adaugă vitamina E pentru a stabiliza proprietățile vitaminei C, dar apa o destabilizează rapid. Evită produsele care conțin și apă și vitamina C pentru că nu vor îmbunătăți deloc aspectul tenului, ci este posibil chiar să irite sau să agraveze deshidratarea”, potrivit dr. Chilukuri.