Cum își protejează dermatologii pielea iarna? 9 soluții

Vântul rece, ploaia, lapovița sau ninsoarea nu sunt condițiile ideale pentru o piele catifelată, ci par rețeta pentru mâncărimi, iritații și roșeață. Descoperă cum procedează dermatologii iarna pentru a-și menține pielea protejată.

Pielea crăpată sau care se descuamează poate fi efectul secundar al frigului de afară, dar nu este obligatoriu să stai în casă pentru a arăta bine. Contează foarte mult cum îngrijești pielea iarna deoarece ai putea preveni apariția ridurilor și pierderea strălucirii tenului. Lasă iarna să fie în continuare sezonul bucuriei și al întinderilor de alb, asigurându-te că și tenul tău se simte confortabil.



Iată ce măsuri iau dermatologii iarna pentru a menține protecția pielii:



1. Schimbă produsul de curățare

„Iarna nu este sezonul ideal pentru produse agresive cu efect antibacterian. Mai bine alege un gel cremos, care adaugă hidratare și confort la nivelul pielii”, recomandă dr. Christina Choi Kim, dermatolog din Santa Monica, California.



2. Fac dușuri scurte, cu apă călduță

„Este foarte tentant să faci un duș lung cu apă fierbinte, mai ales după ce te întorci de afară, unde temperatura a scăzut sub zero grade. Cu toate acestea, pielea ta are nevoie exact de lucrul opus. Apa fierbinte va elimina uleiurile naturale de la suprafața pielii, accentuând deshidratarea. Este ideal ca dușul să dureze 5-10 minute, iar apa să nu fie fierbinte”, potrivit dr. Nazanin Saedi, dermatolog din Philadelphia.



3. Aleg produse ultra-hidratante

Loțiunea cu textură ușoară pe care ai folosit-o în zilele de vară sau toamna nu va face față iarna. Alege o cremă hidratantă în locul loțiunii și selectează produse care conțin glicerină și acid hialuronic pentru a te asigura că obții o hidratare de durată.



4. Hidratează pielea în mod regulat

De două ori pe zi, dimineața și seara, hidratarea trebuie să facă parte din ritualul tău de îngrijire. În cazul în care te confrunți cu eczema sau rozaceea, este cu atât mai important să aplici crema hidratantă la intervalele potrivite pentru a evita iritarea excesivă a pielii.



5. Utilizează crema hidratantă la momentul potrivit

„În lunile de iarnă păstrează crema hidratantă chiar în baie pentru a o putea aplica imediat ce ai ieșit de la duș, cât timp pielea este încă puțin umedă. De asemenea, poți alege și un produs care hidratează pielea chiar din timpul dușului pentru a economisi timp”, recomandă dr. Joshua Zeichner, dermatolog din New York. În cadrul studiilor realizate s-a constatat că aplicarea cremei hidratante imediat după duș sau baie are rezultate mult mai bune decât dacă aștepți., recomandă dr. Joshua Zeichner, dermatolog din New York.



6. Reduc frecvența de utilizare a scruburilor

Exfolierea pielii uscate îi îmbunătățește aspectul temporar, dar dacă vei face acest lucru în fiecare zi vei favoriza inflamațiile, iar pielea va deveni și mai uscată. „Este ideal să exfoliezi pielea numai o dată pe săptămână iarna și să previi iritațiile spălându-te mai întâi cu un gel cremos, preferabil pe bază de vitamina E”, spune dr. Zeichner.



7. Folosesc protecția solară în fiecare zi

„Trebuie neapărat să folosești o cremă de protecție solară iarna. Efectul nociv al razelor ultraviolete se manifestă chiar dacă a nins sau cerul este înnorat. , spune dr. Kim. , spune dr. Kim.



8. Nu uită de buze

„Vremea rece și aerul ucat din interior, unde merge căldura, vor usca rapid buzele, așa că nu trebuie să uiți de balsam dacă vrei să fie în continuare moi și atrăgătoare. Evită să-ți lingi buzele pentru că saliva poate agrava iritațiile, favorizând umflarea și sângerarea buzelor uscate”, potrivit dr. Jessica Weiser, dermatolog din New York.



9. Folosesc măști de noapte

Măștile de noapte acționează ca o barieră și favorizează absorbirea ingredientelor din celelalte produse utilizate. „Aplică mai întâi serul sau uleiul de față, apoi adaugă un strat generos de mască de noapte și lasă totul să acționeze până a doua zi”, spune dr. Zeichner.