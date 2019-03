12 trucuri ca să arăți și să te simți mai tânără

Ne dorim să fim tinere cât mai mult timp și să ținem la distanță efectele neplăcute ale îmbătrânirii.

Deși efectele trecerii timpului nu pot fi eliminate, există trucuri la care să apelezi pentru a arăta mai tânără și a te simți bine în pielea ta cât mai mult timp. Iată ce să încerci:





Aplică o cremă hidratantă, apoi fondul de ten

Pe măsură ce îmbătrânești, nivelul hormonilor începe să scadă, iar pielea ta devine tot mai uscată. De aceea, fondurile de ten cremă nu sunt o alegere bună. "Formulele cremoase, cu consistență groasă sunt folosite de obicei pentru o acoperire mai bună, ceea ce înseamnă că au mai mult pigment. Iar pigmentul este, de fapt, pudră", declară makeup artistul Laura Geller potrivit goodhousekeeping.com. Dacă preferi o acoperire bună și un fond de ten cremos, aplică întâi o cremă intens hidratantă.





Folosește corector pentru cearcăne

"Odată ce ai ajuns la vârsta la care ai cu adevărat nevoie de un corector, acesta te poate dezamăgi pentru că se strânge în liniile de sub ochi", spune makeup artistul Sandy Linter. Pentru a preveni acest efect, aplică un corector sub ochi numai în jumătățile interioare ale ochilor, pentru a acoperi pielea închisă la culoare. De asemenea, poți alege un corector cu pensulă de tip pen, care are o formulă lejeră.





Păstrează machiajul ochilor simplu

Pleoapele uleioase fac ca fardurile să se șteargă sau să se strângă în pliuri. Dar nu este necesar să reaplici fardul de-a lungul zilei, ci să folosești un primer special pentru pleoape, care va face machiajul ochilor mai rezistent și va preveni ștergerea fardului. Aplică apoi farduri de pleoape în tonuri precum salvie sau nuanțe de pietre prețioase și folosește un eyeliner lichid pentru a contura perfect linia genelor.





Curbează-ți genele

Chiar și cele mai mici gesturi au efecte majore. Iar în acest caz este vorba despre curbarea genelor cu ajutorul unui ondulator de gene. "Genele pot face ochii să pară mai mari și mai tineri", spune Powers. Prinde genele cu ondulatorul și ține-le astfel timp de 15 secunde pentru fiecare ochi.





Aplică în fiecare zi cremă cu SPF

Indiferent de anotimp, razele ultraviolete sunt unul dintre cei mai mari inamici ai pielii. O mare parte dintre semnele îmbătrânirii sunt cauzate de expunerea la soare și de razele UV. Folosește în fiecare zi o cremă de față cu SPF cel puțin 20.





Șterge delicat machiajul

Atunci când aplici presiune și freci cu putere zona ochilor, contribui fără să-ți dai seama la agravarea ridurilor și la apariția altora noi. De asemenea, riști să accentuezi cearcănele. Șterge cât mai delicat machiajul din zona ochilor folosind un produs demachiant foarte eficient. O variantă este apa micelară, care dizolvă machiajul fără să fii nevoită să freci.





Găsește tunsoarea ideală, de lungime medie

Uită de ideea că trebuie să te tunzi foarte scurt pe măsură ce îmbătrânești.Dacă vrei o tunsoare scurtă, asigură-te că este una cu șuvițe inegale, pentru un look modern și tineresc. Pe de altă parte părul prea lung este greu și face ca rădăcinile să pară turtite și lipsite de volum. Opțiunea perfectă este un bob mediu, care ajunge până la nivelul claviculei, sugerează hairstylistul Paul Labrecque. "Tunsorile asimetrice și formele nu tocmai perfecte distrag atenția de la riduri", spune specialistul.





Alege o culoare de păr mai deschisă

Un păr de culoare închisă în contrast cu scalpul alb face părul rar să pară și mai puțin. De asemenea, îți face umbre pe piele, astfel că ridurile vor fi accentuate. Alege o culoare cu două, trei tonuri mai deschisă sau șuvițe în nuanțe deschise care să-ți încadreze chipul.





Acceptă părul alb

Dacă vrei să faci tranziția de la părul vopsit la părul alb, un trend important în ultimi anii, nu uita că și părul alb are nevoie de întreținere. "Părul alb îngălbenit este la fel de rău precum dinții galbeni", spune hairstylistul. Pentru părul de peste 50% alb, folosește un șampon cu tonuri albastre sau violete, care va neutraliza îngălbenirea. Dacă părul tău este complet alb, atunci îl poți vopsi într-o nuanță deschisă de blond.





Încearcă bretonul

De obicei, bretonul îi face pe oameni să pară mai tineri. Dar fă un test înainte de a te tunde. Acoperă-ți fruntea cu mâna și uită-te în oglindă, apoi ia mâna de pe frunte.Ce look preferi? De asemenea, alege un breton gros care ajunge până la nivelul sprâncenelor sau unul mai lung, dat pe o parte.





Consumă alimente care te mențin tânără

Vitamina C stimulează organismul să producă mai mult colagen, ceea ce îți menține pielea mai fermă și cu un aspect tânăr. Mănâncă ardei gras, căpșuni, kiwi și citrice pentru necesarul de vitamina C. Pe de altă parte, omega 3 este esențial pentru o piele cu un aspect sănătos, de aceea ar trebui să consumi în fiecare săptămână pește gras precum somon, macrou sau sardine. Nici verdețurile nu sunt de neglijat, dacă vrei să arăți tânără cât mai mult timp. Spanacul, varza, kale, salata verde nu ar trebui să lipsească din alimentația ta.





Hidratează-te

Nu aștepta să ți se facă sete ca să bei apă. Este un semn că ești deja deshidratată. Bea doi litri de apă pe zi pentru a-ți menține corpul hidratat, pentru a avea o piele mai frumoasă și chiar pentru a ține sub control kilogramele.





Evită consumul de alcool

Alcoolul are o mulțime de efecte nocive asupra pielii tale, mai ales atunci când este consumat în exces. Specialiștii recomandă un consum de maximum un pahar de 150 ml de vin pe zi. Vinul roșu conține antioxidanți, astfel că poate fi benefic pentru sănătate dacă este consumat cu moderație.