Ce este metoda KonMari, creată de specialista în organizare Marie Kondo

Probabil ai auzit deja de Marie Kondo datorită cărții sale bestseller numită "Magia ordinii. Senzaționala metodă japoneză de a-ți elibera și organiza casa".

Atunci când cartea a fost lansată în Japonia, în 2014, Marie Kondo a devenit unul dintre cei mai apreciați consultanți în materie de organizare a locuinței. Metoda sa, numită KonMari, are la bază ideea revoluționară de a organiza în funcție de categoria obiectelor, nu de a organiza cameră cu cameră. Iar faptul că cei mai mulți clienți ai săi au reușit să-și mențină casele organizate au transformat-o pe Kondo într-o celebritate. În prezent, aceasta are o serie pe Netflix numită "Tidying Up with Marie Kondo" /"Curățenie cu Marie Kondo" în care merge în casele oamenilor care au probleme cu organizarea și îi ajută să obțină ordinea și curățenia pe care aceștia și le doresc.





Ce este metoda KonMari?





Metoda KonMari este o abordare de inspirație minimalistă pentru a sorta lucrurile în funcție de categoria lor, în loc să iei la rând fiecare cameră.



Sunt șase reguli de bază care te ajută să începi acest proces:





Stabilește faptul că vrei să faci ordine în casa ta.

Imaginează-ți cum ar arăta viața ta ideală.

Renunță la obiecte. Înainte de a renunța la lucruri, mulțumește-i sincer fiecărui obiect pentru că și-a îndeplinit scopul.

Organizează pe categorii, nu pe camere.

Urmează ordinea corectă

Întreabă-te dacă obiectele pe care le păstrezi îți aduc bucurie.





Sunt cinci categorii de obiecte pe care să le abordezi:





Hainele

Cărțile

Documentele

Komono (obiecte diverse, amestecate, care nu se încadrează în nicio categorie)

Obiecte cu valoare sentimentală







Cum să pui în practică metoda KonMari





Deși cei mai mulți oameni asociază metoda sa de organizare cu curățenia, este mai mult vorba despre renunțarea la obiectele lipsite de valoare. Pentru început, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți tot ce ai dulapuri și sertare (categoria unu), toate cărțile din bibliotecă (categoria doi), toate hârtiile și documentele de pe birou.După ce ai o grămadă mare, trebuie să iei la mână fiecare lucru și să analizezi dacă îți oferă sau nu bucurie. Kondo recunoaște că această metodă ar putea părea bizară la început, dar îi asigură pe cei care vor să o încerce că vor deveni tot mai buni în recunoașterea obiectelor care le oferă bucurie.





După ce ai aruncat sau donat lucruri din fiecare categorie, vei avea o cantitate mult mai mică de obiecte pe care să le așezi din nou în dulapuri, rafturi și sertare.





Este important de reținut că trebuie să termini de sortat o categorie înainte de a trece la următoarea.









Pentru că păstrezi lucruri care îți aduc bucurie și renunți la cele care nu îți sunt folositoare, intenția acestei metode este de a obține o locuință curată, ordonată, care îți va aduce mai multă fericire. Pe măsură ce sortezi lucrurile și fac curat, Marie Kondo recomandă să-ți imaginezi viața pe care vrei să o trăiești - de exemplu, să fii mai puțin stresată.Tot ceea ce nu te ajută să atingi fericirea la care visezi nu merită să ocupe loc în casa ta, este de părere specialista.





Ce înseamnă "KonMari"?





Denumirea acestei metode de organizare nu este altceva decât o combinație a numelui și prenumelui lui Marie Kondo. Este o marcă înregistrată ce îi aparține specialistei japoneze.





Ce este metoda de împăturire KonMarie?





Marie Kondo are un ghid special pentru împachetarea hainelor, astfel încât acestea să ocupe cât mai puțin spațiu. Atunci când păstrezi hainele într-un teanc, indiferent cât de bine sunt așezate, îți este dificil să le vezi și să le alegi. De aceea specialista recomandă așezarea pe verticală a hainelor împăturite.