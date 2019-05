Însă femeile puternice știu cum să își trăiască propria viață. Au propriile speranțe, visuri și ambiții. Iar unele dintre acestea vor un partener, pe măsură ce își îndeplinesc tot ce își doresc. Acestea înțeleg că puterea personală nu ține de a avea nevoie de cineva, ci de capacitatea de a stabili standarde și de a primi în viața lor doar persoanele care ating acele standarde. O femeie puternică își va sprijini partenerul, în timp ce acesta o sprijină la rândul său. Dar trebuie să fie cu persoana potrivită pentru a-i recunoaște valoarea și pentru a se simți confortabil cu acest tip de femeie. Iată ce trăsături trebuie să aibă un bărbat care vrea să fie cu o femeie puternică!









Este sigur pe el





Un bărbat care are nevoie constantă de reasigurări sau de validare din partea femeii cu care este nu va găsi ceea ce are nevoie dacă va încerca să fie cu o femeie puternică și independentă. Aceasta va fi încrezătoare în propriile puteri și își va dori ca partenerul său să fie la fel. În timp ce îi va arăta dragoste și afecțiune, pentru că îi pasă de el și vrea ca acesta să se simtă iubit, aceasta nu îi va aminti în mod constant cât de mult are nevoie de el în viața sa. Pentru că nu are cu adevărat.





Îi respectă intimitatea





Femeile care se concentrează pe propria misiune în viață, nu au timp să caute validarea altora. Acestea trăiesc mereu în prezent și sunt prea ocupate să se întrebe ce gândesc ceilalți oameni.





Nu este posesiv sau gelos





Persoanele posesive le îndepărtează pe femeile puternice. Aceste femei sunt ocupate și nu au nevoie să fie ținute de mână în mod constant în viață. Acestea se înțeleg cel mai bine cu bărbații care își trăiesc viața alături de ele, nu cu acei bărbați care încearcă să intervină și să le schimbe viața.





Știe să comunice





Nu este vorba doar despre a ști cum să vorbești și cum să îți exprimi sentimentele, ci și despre a ști cum să asculți și cum să interpretezi situațiile.Nu toate femeile sunt afectuoase. Și nu toate femeile își exprimă verbal dorințele, dar arată cum se simt în felul lor. Este important ca un bărbat să asculte cu adevărat ce spune partenera sa și să înțeleagă de ce aceasta face lucrurile într-un anumit mod, fără a o judeca.





Sprijinul său este de neclintit





Ar trebui să stai departe de oamenii care încearcă să îți diminueze ambițiile. Mulți oameni pot încerca să facă acest lucru, dar oamenii puternici te fac să simți că poți fi la fel de puternică. Același concept se aplică și în cazul relațiilor. Un bărbat puternic va ști mereu când să fie alături de partenera sa atunci când aceasta are nevoie de protecție și ajutor, în spatele său când are nevoie de sprijin.





Are un simț al umorului de invidiat





Un bărbat care poate destinde starea de spirit a partenerei în momentul potrivit nu este doar un iubit perfect, ci și un prieten adevărat.