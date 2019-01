Este normal să ai mai mulți prieteni. Ai mai multe beneficii atunci când ai diferite tipuri de prieteni. Nu te poți dezvolta ca persoană dacă ai doar unul sau doi prieteni apropiați.

Nevoile tale ca ființă socială depind de diferitele relații pe care le formezi în viața ta. Dacă ai un singur tip de prieteni, nu vei putea valorifica toate oportunitățile. Mai exact, iată ce tipuri de prieteni ar trebui să păstrezi în viața ta!





La ce tipuri de prieteni nu ar trebui să renunți niciodată?





1. Prietenul care este întotdeauna pozitiv





Este important să ai un prieten care are în mod constant o perspectivă pozitivă asupra vieții. Aceasta este persoana care nu se panichează când întâlnește cea mai mică problemă sau provocare. Vei avea nevoie de această persoană lângă tine în momentele grele din viață. Un prieten cu o mentalitate pozitivă poate stimula comportamente sănătoase. De fapt, efectul acestei prietenii poate fi mai bun decât o dietă bună, un medicament sau un supliment anti-aging, potrivit The New York Times.





Acesta este prietenul pe care îl suni atunci când ai o zi proastă. Te va face mereu să râzi și îți va face ziua mai bună. Este prietenul plin de energie și entuziasm, care radiază optimism. Studiile au arătat că persoanele optimiste pot face mai ușor față stresului. Acestea prezintă un risc mai mic de a dezvolta afecțiuni și au un sistem imunitar puternic. În plus, un prieten pozitiv te va ajuta să devii cea mai bună variantă a ta. Cu sprijinul său, ești inspirat să încerci lucruri noi, să îți atingi obiectivele și să îți împlinești visurile.





2. Prietenul care este rebel





Acesta este prietenul care nu tolerează prostiile. Un rebel este o persoană care crede cu tărie în ceva și apoi își apără credințele când este provocată. Nu îi este frică să încalce regulile dacă nu le vede eficiența. Ai nevoie de acest tip de prieten în viața ta atunci când te simți constrâns.Prietenul rebel te va inspira să faci ceva neașteptat și să lupți pentru ceea ce îți dorești. Acesta este prietenul care îți va aminti mereu că meriți mai mult. Dacă ai un partener care nu te tratează cum ar trebui sau nu obții recunoaștere la locul de muncă, prietenul rebel va fi ca o voce în capul tău, care te va face să realizezi că nu trebuie să suporți aceste lucruri.





3. Prietenul care te motivează





Există momente în viață în care simți că totul se dărâmă. Ai făcut greșeală după greșeală și ai avea nevoie de anumite îndrumări sau de un mentor. Dar poți avea un astfel de mentor ca prieten. Aceasta te va motiva să încerci în continuare și să ridici nivelul abilităților tale. La fel ca un antrenor, acest prieten se va asigura că ajungi la linia de sosire. Va investi timp și energie în dezvoltarea ta personală, pentru că se simte împlinit când vede că reușești.Este prietenul care va împărtăși sfaturi productive. Va merge cu tine la sală sau te va ajuta să urmezi o dietă. De asemnea, va încerca să îți facă cunoștință cu persoane care te pot ajuta să obții succesul în viață.





4. Prietenul care este sensibil





Este ca o soră mai mare, o mamă și o bunică înțeleaptă la un loc. Prietenul sensibil îți va da sfaturi cu privire la problemele tale. Discuțiile cu această persoană te stimulează și te ajută să descoperi idei noi. Îți va pune întrebările potrivite, pe care poate că le-ai omis pentru că ai prea multe pe cap. Te simți confortabil mereu în preajma acestui prieten. Știi că îți poți spune gândurile cu voce tare, fără să te judece, chiar dacă ai gânduri controversate. Este atât de înțelept și pozitiv, încât perspectiva ta asupra vieții se va lărgi.