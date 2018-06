Petrecere cu ponei și unicorni în clanul Kardashian. Kim și Kourtney dau totul pentru fiicele lor!

Fiicele lui Kim și Kourtney au început petrecerea mult mai devreme anul acesta. Cele două sunt născute la un interval mic una de cealaltă și au petrecerea împreună.

North West, fiica divei Kim Kardashian face 5 ani pe 15 iunie, iar Penelope, fiica lui Kourney, împilnește 6 ani pe 8 iulie. Se pare că așa e tradiția în familie și îți serbează zilele de naștere împreună. Însă, anul acesta au ținut faimoasa petrecere mai devreme, probabil pentru filmările pentru show-ul TV Keeping Up With The Kardashians.





Weekendul trecut, cele două verișoare s-au distrat la petrecerea organizată de mamele lor cu brioșe unicorn, vată pe băț și plimbări cu ponei.





Se pare că unicornul și curcubeul au cucerit copiii, deoarece pe aceste două elemente s-a bazat tema petrecerii. Cele două fetițe au fost fotografiate în costume de baie și halate în culorile curcubelului și cu sandale roz.Iar North, apare cu o cordeluță mov cu un corn de unicorn.





Copiii au fost răsfățați cu dulciuri așezate peste tot: de la oreo înveliți în ciocolată, brioșe pastelate, bomboane și înghețată inspirate de unicorn, până la un torturile care aveau aceeași inspirație.





Toate fotografiile au fost postate pe Instagram de mamele celor două fetițe pentru ca toți fanii să vadă cum își răsfață ele copiii.





La petrecere a fost prezentă și bunica lui Kim Kardashian, care s-a mutat recent din San Diego.