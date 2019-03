Mireasa lui Ed Sheeran: Fata frumoasă, educată și cu picioarele pe pământ care stă departe de lumea vedetelor

Ed Sheeran şi Cherry Seabron se cunosc de la 11 ani, însă relația lor de iubire a început în 2015. Starul va împărți cu prietena lui din copilărie averea de 70 de milioane de euro.

În cel mai important pas din viața lui, Ed Sheeran a făcut cea mai bună alegere. Înainte de Crăciun, cântăreţul britanic în vârstă de 28 de ani s-a căsătorit în secret cu iubita lui din copilărie, Cherry Seaborn (26 de ani). Ceremonia restrânsă a fost organizată la reședința din Suffolk a starului, în prezența a doar 40 de invitați, membri ai familiei şi prieteni vechi.



Sheeran şi Seaborn se cunosc din copilărie, dar au devenit un cuplu în 2015 şi s-au logodit în ianuarie 2018. Cu hiturile sale "Galway Girl", "Shape of You" și "The A Team", Ed a făcut deja o avere de 70 de milioane de euro, dar prietena lui din copilărie este cea mai potrivită persoană cu care poate cheltui banii. Actualmente, artistul se află în plin turneu și încă nu este clar dacă Cherry își va păstra slujba de consultant financiar pentru compania Deloitte sau i se va alătura.



Așadar, cine este fata cu care Ed Sheeran a ales să-și trăiască viața? Cheia relației dintre ei pare să fie rădăcinile lor modeste din Suffolk, un comitat din estul Angliei, scrie Daily Mail. Amândoi au urmat cursurile colegiului Thomas Mills, într-o zonă rurală. Cherry, care era la o clasă mai mică decât Ed, s-a remarcat cu aptitudinile sale sportive, practicând cu succes hocheiul, în timp ce el și-a cultivat talentul muzical.



Tânăra a crescut într-un sat din apropierea de lângă Framlingham, un oraș și important port la Marea Nordului, cu mama ei, Ann, tatăl, Matthew, arhitect, și fratele mai mic, Charlie, care activează în aceeași branșă ca și cumnatul său, fiind scenarist de film și de musical.



Potrivit Daily Mail, nunta a avut loc în aceeași zonă din Suffolk în care mirii au copilărit, acolo unde Ed deține o proprietate și ambele familii au legături.

Părinții artistului încă locuiesc acolo, iar cei ai miresei stau la 16 kilometri distanță.Caracterizată drept o fată cu picioarele pe pământ, care trăiește într-o lume departe de cea a vedetelor, Cherry provine dintr-o familie cu excentricitățile ei: numele mijlociu al miresei este Paean, ceea ce înseamnă "un cântec de laudă sau de triumf", iar cel al fratelui său este Charlemagne, la fel de neobișnuit. Titlul piesei "How Would You Feel (Paean)" de pe albumul "Divide" pare să facă referire la numele soției sale.Iar versurile romantice ("O să-mi fac timp, o să-mi petrec viața / Mă voi îndrăgosti de tine") sugerează că el se gândea la o relație pe termen lung.