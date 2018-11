10 filme extraordinare cu scriitori

Cum ar fi dacă personajele unei cărți se desprind de paginile albe și prin contur, devenind reale? Într-un fel, acest lucru e posibil cu ajutorul filmului.

Personajele imaginate de un scriitor sau altul capătă carne într-o ecranizare. Actorii întrupează în aceste adaptări pentru marele sau micul ecran personaje imaginate de scriitori. Cu ocazia lansării pe marele ecran a filmului pentru toată familia Goosebumps 2: Halloween bântuit, în care personajele de groază imaginate de scriitorul R. L. Stine (jucat de Jack Black) ies ad literam din paginile cărții pentru a speria copii și adulți, trecem în revistă o serie de filme extraordinare despre scriitori reali sau imaginari și întâlnirile lor memorabile.





Owen Wilson este protagonistul, în rol de romancier aspirant. Midnight in Paris este o evadare din prezent, în Parisul anilor '20. Protagonistul (scriitor) ajunge din secolul XXI în trecut, întâlnindu-i pe Hemingway şi Fitzgerald, doi dintre romancierii preferaţi, plus mulţi alţii - totul într-o defilare amuzantă, mizându-se integral pe efectul surprinzător şi comic al situaţiei, scoţându-se din schemă latura profundă, filozofică pe care astfel de întâlniri le-ar putea implica. Declaraţia de dragoste a lui Woody Allen pentru Paris se arată preponderent în scene de noapte, secvenţe pe timp de ploaie şi evadarea într-o perioadă de efervescenţă culturală (cum spuneam, servindu-se doar de reperele culturale, neintrând în profunzimea acelei perioade de avangardă în artele plastice, cinema etc).





Dalloway, îndrãgostita de prietenul ei Richard, un poet sclipitor care moare de SIDA. Povestile se împletesc cumva si in cele din urma converg spre un punct comun, intr-un moment surprinzãtor de recunoastere transcendenta.





Romancier, autor de povestiri, scenarist, dramaturg, creator al „romanului non-fictiune”, scriitor fermecator, inteligent, superstar, geniu, placut de toata lumea, Truman Capote a fost una dintre cele mai fermecatoare si unice personalitati ale timpului. În filmul Capote acțiunea începe în noiembrie, 1959. Truman Capote (Philip Seymour Hoffman), autorul romanului „Breakfast at Tiffany”, citește un articol pe ultima pagină a celebrului New York Times. În articol este vorba despre uciderea a patru membri ai familiei Clutter la o fermă din Holcomb, Kansas. El reușește să convingă revista The New Yorker să facă un articol pe acest subiect și pleacă spre Kansas. Pe măsură ce începe să-i cunoască pe criminali, își dă seama că articolul de revistă a ajuns de consistența unui roman, o carte care ar putea să se măsoare cu cele mai bune din literatura modernă.





Un talentat scriitor (Ewan McGregor) este angajat să scrie memoriile lui Adam Lang (Pierce Brosnan), un fost prim ministru britanic controversat. Pe parcurs, descoperă secrete explozive din trecutul acestuia, ajungând să fie vânat pentru că știe prea multe. „Marioneta” este un thriller regizat de Roman Polanski.





Dramaturgul scoţian J.M. Barrie (Johnny Depp) asistă la premiera piesei sale, primită cu reţineri de înalta societate britanică. Sătul de aceleaşi teme învechite, Barrie se află în căutarea inspiraţiei. În timp ce se plimba împreună cu Porthos, câinele său, prin Grădinile Kensington din Londra, Barrie întâlneşte familia Llewelyn Davies: patru băieţi orfani şi mama acestora (Kate Winslet). Este povestea celebrei cărţi “Peter Pan”.Depp a fost nominalizat la Oscar pentru acest rol.





Jack Black joacă rolul renumitului scriitor de cărți pentru copii R.L. Stine. Realizatorii filmului Goosebumps (2015) și-au dat seama că ar putea pune toate creațiile lui Stine în același film, avându-l pe Stine în centrul acțiunii. Secretul cărților era că ele făceau să vibreze niște corzi. „Cărțile dădeau fiori, dar nu erau chiar de groază; erau amuzante, dar fără exagerare”, declara producătorul Neal H. Moritz. „Noi voiam să facem o povestire la care copiii să se poată raporta și care să-i distreze avându-l pe Jack Black în rolul lui R.L. Stine. Jack are calitatea de a-i face pe toți din jurul său să se simtă bine”. Cel mai rău dintre personaje este păpușa Slappy, cel mai durabil personaj al lui Stine. În film, Slappy este un alter ego al lui Stine, un fel de creier al tuturor răutăților.









Filmul realizează cu măiestrie adaptarea și combinarea a două volume de memorii de succes: Julie & Julia, de Julie Powell și My Life in France, de Julia Child și Alex Prud’homme. My Life in France este povestea personală a lui Child despre anii petrecuți la Paris în perioada postbelică, ca soție a unui diplomat American, Paul Child, când a reușit să-și transforme pasiunea pentru bucătăria franțuzească în misiunea de a populariza avantajele și savoarea ei în toate gospodăriile americane. Devenind prima femeie americană care a absolvit faimoasa școală de menaj franceză, ea a popularizat bucătăria franceză în toată America fiind coautoarea cărții de bucate în limba engleză Mastering the Art of French Cooking. Popularitatea acestei cărți i-a asigurat o carieră de prezentatoare de emisiuni culinare care a făcut-o cunoscută în toate familiile din Statele Unite. Mai mult decât oricine, Child a reușit să-i convingă pe americani să renunțe la alimentele conservate, congelate sau procesate, preferând să consume mâncare proaspătă, aromată și preparată cu plăcere, ceea ce e, până la urmă, un fel de metaforă a plăcerii de a trăi.





În Stranger Than Fiction Will Ferrell îl interpreatează pe Harold Crick, un agent al Fiscului american a cărui lume este întoarsă cu susul în jos când începe să audă că viața lui este povestită de un narator pe care doar îl poate auzi.Naratorul, Kay Eiffel (Emma Thompson), un autor de romane tragice aproape uitat, se chinuie să își termine ultima și cea mai bună carte, neștiind că protagonistul ei traiește și este în mod incontrolabil ghidat de cuvintele ei. Când vocea declară că Harold Crick se are în față o moarte iminentă, Harold realizează că trebuie să afle cine îi scrie povestea și să determine schimbarea ei.









În filmul Frații Grimm/The Brothers Grimm, Matt Damon și Heath Ledger îi interpretează pe Will și Jacob Grimm care pornesc într-o incredibilă aventură în lumea basmelor. Deși filmul nu urmărește datele istorice ale vieții celor doi, totuși el datorează foarte mult adevăraților Frați Grimm, precum și neobositei lor credințe că poveștile vor fi întotdeauna o cale vitală pentru a explora cele mai captivante temeri și nepieritorul sentiment al miraculosului, pe care le deține omenirea.









Rory Jansen (Bradley Cooper), un scriitor care face eforturi pentru a supravieţui de azi pe mâine, aspiră să devină următoarea vedetă din lumea literară. Când descoperă un manuscris pierdut, aflat într-o servietă veche, afectată de intemperiile vremii, îşi dă seama că a găsit ceva nemaipomenit, o operă pe care şi-ar dori să o fi scris chiar el. Rory hotărăşte să treacă drept autorul acelei cărţi şi obţine, în sfârşit, recunoaşterea literară pe care şi-o dorea cu atâta aviditate. Dar, exact când tânărul scriitor se bucura de culmile succesului, un misterios Bătrân (Jeremy Irons) îl găseşte pentru a-l confrunta cu revelaţia că, de fapt, el este adevăratul autor al romanului.